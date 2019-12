Debate económico: "La deuda con el FMI podría no pagarse por dos años"

A horas de que el presidente electo Alberto Fernández anuncie la conformación del gabinete económico para su gobierno y luego del balance que hizo de su gestión Mauricio Macri por cadena nacional, el programa "Uno nunca sabe" de MDZ Radio reunió a un grupo de especialistas que analizaron los temas centrales de la economía argentina.

El futuro ministro de Economía de la provincia, Enrique Vaquié, el vicepresidente de la Unión Industrial de Mendoza y presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, Julio Totero, el economista Alfredo Romano y el sociólogo Javier Elizondo, dialogaron con Marcelo Arce y el tema de la deuda con el FMI encendió el debate tras una frase del joven economista.

"La deuda con el FMI podría no pagarse por dos años", sentenció Romano al argumentar que sería una de las decisiones del próximo presidente y su equipo económico para combatir la crisis que atraviesa el país. La declaración causó reacciones en la mesa y Vaquié, fue uno de los que no abonó esa posibilidad.

"Se espera una quita, pero no la posibilidad de no pagar, hay que pagar, pero tal vez no todo", dijo el futuro ministro de Rodolfo Suarez, al tiempo en que confesó que no pudo escuchar el balance de Macri, pero reconoció que hubo un retroceso en la economía y un avance en lo institucional durante su presidencia.

"El análisis de la gestión lo reflejaron las elecciones", aseveró Totero sobre el mandato de Macri, pero le reconoció que deja "números aclarados, gusten o no" algo que secundó Romano, mientras que para el sociólogo Javier Elizondo le faltó "humildad y autocrítica".

El punto en común de todos los participantes fue la búsqueda de un consenso para determinar políticas económicas a largo plazo que ayuden a solucionar problemas estructurales como la pobreza, la inflación, la dependencia del dólar y el financiamiento para la producción.

Por último los cuatro brindaron sus expectativas para lo que viene y oscilaron entra la moderación y el optimismo. "Soy optimista, Mendoza está llamada a crecer, pero tiene que crecer el PBI industrial nacional", comenzó diciendo Totero, mientras fue acompañado por Elizondo y su deseo de "que baje la pobreza, que todo se encarrille y estemos mejor que ahora".

El menos entusiasta fue el economista Alfredo Romano al asegurar que sus expectativas son "moderadas" por las "mezquindades políticas de corto plazo y falta de políticas económicas", en contraposición de Vaquié quien se mostró confiado. "Si no fuera optimista no le hubiese dicho que si a Suarez, quiero que al presidente le vaya bien", sentenció.

