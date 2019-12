Amazon, Starbucks y Chevron no pagaron impuestos federales en EE.UU. en 2018

Casi un centenar de grandes empresas de Estados Unidos, incluidos gigantes como Amazon, Starbucks y Chevron, no pagaron ni un dólar en impuestos federales durante 2018, según un estudio publicado este lunes por un centro de estudios.



El informe, elaborado por el Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), analiza el efecto que está teniendo en las arcas públicas la reforma fiscal aprobada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en diciembre de 2017. La entidad con sede en Washington se fija para ello en la lista Fortune 500, que agrupa a las mayores corporaciones del país por facturación total.



Según el estudio, las empresas con beneficios pagaron en 2018 un tipo impositivo efectivo de sólo un 11,13% gracias a desgravaciones y maniobras contables, muy lejos del 21% que fijaba la ley y aún más del impuesto de sociedades del 35 % que había antes de la reforma de Trump.



Además, 91 de las 500 compañías analizadas no pagaron nada en impuestos federales durante 2018, una lista que incluye entre otras a Amazon, que tuvo un beneficio de más de 10.800 millones de dólares y cuyo fundador, Jeff Bezos, es la persona más rica del mundo.



También figuran por ejemplo la aerolínea Delta, la cadena de cafeterías Starbucks, la petrolera Chevron, General Motors, Netflix o FedEx. Según el estudio, las 379 empresas de la Fortune 500 que tuvieron beneficios en 2018 ganaron antes de impuestos unos 765.000 millones de dólares en conjunto.



Si esa cantidad hubiese tributado al 21 % que marca la ley federal, las arcas estadounidenses habrían ingresado por esa vía casi 161.000 millones de dólares, frente a los algo menos de 87.000 que entraron.



"La conclusión clave de este estudio es que la ley fiscal de 2017 está funcionando bien para las corporaciones con beneficios, que están pagando algunos de los tipos impositivos más bajos que el ITEP ha registrado en los casi 40 años que lleva examinando impuestos de sociedades", señaló en un comunicado Matthew Gardner, uno de los autores.