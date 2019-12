El 53% de los argentinos relaciona la prosperidad con acceso a servicios financieros

El 53% de los argentinos cree que la prosperidad está directamente relacionada con el acceso a los servicios financieros, según un relevamiento privado difundido por una de las principales plataformas de pagos.



"La revolución no es de las fintech en si", dijo el titular de la cámara que agrupa a las empresas financieras que hacen uso intensivo de la tecnología (fintech), Juan Pablo Bruzzo, "sino que la revolución es acceder como consumidores a distintos servicios desde nuestro celular, con una interfaz simple y amigable", explicó.



El 53% de los argentinos cree que "no es posible prosperar" sin tener acceso a "servicios financieros y educación financiera", según los datos del Barómetro de Prosperidad Financiera de PayU; Percepciones de prosperidad en mercados de alto crecimiento.



En la Argentina para "ser prósperos" los encuestados señalan: "tener un trabajo seguro y bien remunerado (54%), estar saludable (46%), tener una familia amorosa (36%), tener una casa propia (32%)".



En la región "el 50% de los sudamericanos que participaron piensan que mientras más personas tengan acceso a servicios financieros, más prósperos serán".



"En Argentina el número es aún mayor, 53%", indicó el informe, y precisó que "también surge que la definición de prosperidad de las personas está más vinculada con la seguridad financiera y la tranquilidad que a los ingresos y la riqueza en el momento".



Al respecto, el responsable de PayU para Argentina y Chile, Ariel Ciola, sostuvo que "el acceso y la inclusión financiera deben ser vistos desde diferentes perspectivas, y en ambos casos, se debe fomentar la discusión para encontrar soluciones significativas, donde el gobierno y las fintechs tienen una gran responsabilidad de proporcionar más educación y mejores servicios a la sociedad".



Consultado sobre el informe, el titular de la Cámara de Fintech y CEO de la empresa Moni, Juan Pablo Bruzzo, sostuvo que "en términos generales, no hay que perder de vista el concepto de inclusión financiera tiene muchas dimensiones, que van mucho más allá de tener o no una cuenta bancaria, y tiene más que ver con el uso consciente e cotidiano de los servicios financieros disponibles".



"Inclusión es que puedas pagarle al plomero con un pago móvil o con una transferencia, o asegurar tu auto desde tu celular y pagar una menor prima por el scoring de manejo que ese mismo celular genera", afirmó.



En ese sentido, enumeró que "inclusión financiera es también poder abrir una cuenta de ahorro o inversión con una selfie, pagar tus servicios escaneando un código QR o acceder a una tarjeta de crédito sin más requisitos que solicitarla".



Por su parte, el gerente general de Western Union/Pago Facil, Maximiliano Babino, dijo a Télam que "la inclusión y la educación financiera se construyen con tiempo y relación".



Remarcó que "la complementariedad entre soluciones fintech y la última milla (contacto con el cliente) son necesarias y no pueden estar disociadas", porque "al fin y al cabo no hay nada más inteligente que un humano con quien el cliente pueda resolver sus dudas, miedos u oportunidades".



Al respecto el cofundador de SatoshiTango, Matias Bari, remarcó que Argentina "se encuentra a la vanguardia en términos de desarrollo del ecosistema Fintech", con "uno de los mayores hubs regionales de talento en términos de desarrolladores".