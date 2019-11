Crecieron 43% los subsidios al sector energético en enero-septiembre

Los subsidios del Estado nacional al sector energético "tuvieron en los primeros nueve meses de 2019 una variación interanual de $49.871 millones (43% interanual)", informó la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

El incremento, señaló la ASAP, se registró "a pesar de la disminución de los subsidios a la tarifa eléctrica" anunciados por el Gobierno nacional.

Según el habitual informe de ejecución presupuestaria, el salto en los subsidios reflejó "el efecto de la devaluación del peso sobre las tarifas y, en menor medida, el adelanto en el devengamiento del crédito presupuestario de partidas que se pagarán más adelante".

La ASAP mencionó, concretamente, las mayores transferencias a la central hidroeléctrica de Yacyretá; al Plan de Gas No Convencional en la Cuenca Neuquina (Vaca Muerta); a los Incentivos de Producción de Gas Natural (ex Plan Gas); a Cammesa (la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico); y a la empresa Integración Energética Argentina S.A. (Ieasa, ex Enarsa).

Disminuyeron los subsidios al transporte

Los subsidios estatales al Transporte, en tanto, disminuyeron en enero-septiembre en $8.712 millones (-14% interanual), precisó el informe.

En este caso se observó el efecto combinado de mayores subsidios al Transporte Ferroviario (17,9%) y menores al Transporte Automotor (-35,1%) .

Si bien el denominado Consenso Fiscal II entre Nación y Provincias acordó reducir los subsidios nacionales en materia energética y de transporte, a partir de 2019, el plan fue parcialmente suspendido por el Poder Ejecutivo Nacional el 17 de abril, cuando se anunció el congelamiento del precio de la energía (gas, electricidad) y del transporte hasta fin de año asumiendo el Estado el costo asociado, recordó la ASAP.