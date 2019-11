Zverev sorprendió a Nadal y arrancó con todo en el Masters de Londres

Rafael Nadal no comenzó bien en la Copa Masters . El tenista manacorense no encontró su mejor juego en su debut en el O2 de Londres ante el vigente campeón del torneo, un Alexander Zverev que le pasó por encima (6-2, 6-4) con un tenis de altos vuelos y en el que sus primeros servicios por encima de los 230 km/h no permitieron siquiera un intento de asalto de Rafa.

EL CAMPEÓN COMIENZA GOLPEANDO @AlexZverev vence a @RafaelNadal 6-2 6-4 en el primer encuentro para ambos en el Grupo Andre Agassi #NittoATPFinals pic.twitter.com/QAIntl8G5t — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) November 11, 2019

El alemán dominó el encuentro desde el primer momento, obligando a Rafa a jugar a unas revoluciones a las que su tenis no puede llegar en pistas tan rápidas como la del O2. Más errores de los deseados fueron mermando a Nadal, que perdió su servicio en un momento en el que dio comienzo la frustración, provocada también por el nivel tenístico de Zverev.

Rafa se encontraba mínimamente sobre el azul del O2, pero Zverev seguía subido a la nube que le llevó al título en 2018 y esta vez iba a acabar con el número uno sin dar opción a otro resultado que no fuera una victoria clara a su favor. Cuando mejor estaba Nadal, Sascha no levantó el pie y se llevó el triunfo, pero los últimos juegos del español incitan el optimismo.