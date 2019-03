Zubeldía, contundente: "Lanús no jugó bien"

El director técnico de Lanús, Luis Zubeldía, reconoció que su equipo "no jugó bien" por lo que deberá "hacer ajustes", en referencia al empate (1-1) que en tiempo adicional logró esta noche, de local, ante San Martín de San Juan por la fecha 22 de la Superliga.

"Tenemos que hacer ajustes porque Lanús no jugó bien, en especial en ataque, donde no se hicieron los movimientos que correspondían para abrir la defensa adversaria", sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.

"Es trabajo para la semana, corregir cosas que se hicieron mal, lo que hizo bajar el nivel de juego que el equipo venía sosteniendo", amplió el ex técnico de Racing.

A la vez insistió que "la clasificación para la Copa Sudamericana no es el objetivo principal de Lanús, lo que es prioritario es seguir sumando para mejorar el promedio y en la fecha 25 se verá en qué posición termina el equipo".

Por último, Zubeldía resaltó el oportunismo de José Sand para marcar el gol del empate en el final del partido: "Pepe siempre está en el momento oportuno, es fundamental para el equipo y se tomó revancha por un gol que no le cobraron por un off side que no fue", dijo.