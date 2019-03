Este lunes, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, anunció que Zinedine Zidane asumirá las riendas del equipo en reemplazo de Santiago Solari, quien ya se despidió de sus dirigidos. El francés dirigirá la práctica de este martes tras 278 de haber renunciado al cargo, según informaron medios españoles.

Además, el ex futbolista de la Juventus que se consagró campeón del mundo con la selección Francia en 1998 firmó contrato hasta 2022, es decir, por lo que resta de la actual temporada y tres más.

"El Real Madrid agradece el trabajo realizado por Santiago Solari y el compromiso y la lealtad que siempre ha mostrado a esta que es su casa (…) El presidente del Real Madrid comparecerá hoy junto a Zinedine Zidane ante los medios de comunicación a las 20:00 h en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu", detalló el comunicado oficial.

El elenco banco viene de quedar eliminado de las tres competencias en una semana: La Liga (está a 12 puntos), Copa del Rey (en semifinales) y la Champions League (en octavos de final). Además, la temporada actual inició con una derrota por 4 a 2 en la prórroga ante el Atlético Madrid en la Supercopa de Europa.

La junta directiva que el Real Madrid llevó a cabo desde las 18:00 horas (hora local, 14:00 hora Argentina) en el estadio Santiago Bernabéu una reunión en donde se decidió la destitución de Solari como técnico y el regreso de Zidane.

El Real Madrid decidió la culminación del ciclo del argentino, tras perder en una semana las opciones a conquistar los tres títulos por los que peleaba, y le ofrecerá seguir en otro puesto en el club. La primera opción del presidente Florentino Pérez era el regreso de Zidane.

Según había anticipado a semana pasada el periódico ABC el francés tendrá luz verde para incorporar nuevos talentos de alto perfil. Primero que nada, un reemplazante para Cristiano Ronaldo. También un defensa central que esté a la altura de Varane y Sergio Ramos. Pero sobre todo, apuntaría todos los cañones a quedarse con Eden Hazard, aunque tendrían que lidiar con el Chelsea, que difícilmente quiera desprenderse de su estrella tras recibir la sanción de la FIFA que le impedirá fichar jugadores.

El primer ciclo de Zidane inició durante la temporada 2015, tras la destitución de Rafa Benítez. El francés había trabajado durante dos temporadas en el Castilla FC, equipo filial del club, y en su primera campaña conquistó la Champions League, venciendo en Milán al Atlético Madrid en los penales.

Al año siguiente volvió a coronarse campeón europeo, en esta ocasión se impuso ante la Juventus 4-1 en Cardiff. Como si esto no fuera suficiente en 2018 se alzó con el trofeo nuevamente al imponerse 3-1 sobre el Liverpool en Kiev.

Tras un ciclo de gloria, durante el cual también ganó dos veces el Mundial de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga y una Supercopa de España, Zidane renunció. El francés argumentó: "No veía con claridad que íbamos a poder ganar en lo que se venía. Y a mí no me gusta perder, soy ganador en todo lo que juego". Los fans del elenco merengue no sólo tuvieron que soportar su salida, sino también la de la máxima figura del equipo, Cristiano Ronaldo, quien se marchó a ala Juventus enfrentado con Florentino Pérez.

A diferencia de lo que sucedió con el portugués, el entrenador francés, que también vistió la camiseta blanca como jugador, mantiene una relación cordial con el máximo dirigente de la entidad y por eso ha sido el elegido.

Los otros candidatos que sonaban al banquillo eran José Mourinho, Mauricio Pochettino y Massimiliano Allegri.