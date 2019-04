Zárate y Ábila autocríticos pese a ganar

Mauro Zárate admitió las falencias de Boca pese al triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto que le permitió avanzar en la Copa Argentina.

"Fue un partido raro, donde no subestimamos al rival para nada, lo jugamos como un partido con un equipo de Primera. Estuvimos imprecisos de mitad de cancha para arriba, no supimos aprovechar los espacios que tuvimos y no estuvimos finos para terminar la jugada. Se complicó, ellos jugaron bien, hicieron su partido y nos complicaron con eso", repasó.

De todas maneras, el atacante subrayó: "Cuando no podemos construir con sociedades o como equipo, las individualidades que tiene Boca tienen que aparecer. Me tocó a mí, estoy contento porque entre comillas es mi trabajo".

En sintonía, Wanchope analizó la victoria y expresó: "Por ahí estamos un poco en deuda porque podríamos haber hecho un poco más y el resultado en el primer tiempo nos dejó un poco tranquilos más la expulsión apenas comenzó el segundo", analizó el atacante, quien fue capitán y convirtió el primer tanto de la tarde. "Creo que tendríamos que haber sido más contundentes a la hora de atacar", añadió.