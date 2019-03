Zárate: "Vamos encontrando el equipo"

El delantero de Boca Juniors Mauro Zarate reconoció que el equipo va tomando la identidad que quiere su entrenador, Gustavo Alfaro, tras golear esta noche en la Bombonera a San Lorenzo por 3 a 0 en el marco de la fecha 22 de la Superliga Argentina de Fútbol.

"Vamos encontrando de a poco el equipo", dijo Zárate tras la victoria del "xeneize", que lo afianzó en el tercer puesto de la tabla.

Respecto de su gol, el que abrió el camino de la victoria, el ex Vélez dijo:

"Siempre busco cómo juegan los rivales, miro los videos, analizo los arqueros".

"Fue un partido bastante completo, en el primer tiempo podríamos haber hecho algo más, pero lo importante es que vamos encontrando la idea, encontramos de a poco la formación, la actitud, presionamos bien", cerró el ex delantero de Vélez Sarsfield, Lazio y Fiorentina de Italia entre otros.

Por su parte el mediocampista Emanuel "Bebelo" Reynoso se mostró "feliz y muy contento" por el triunfo. "En lo particular me estoy sintiendo muy bien, voy ganando la confianza del cuerpo técnico, hacía mucho que no jugaba partidos seguidos", resaltó el volante de creación, de 23 años.

"Todos somos importantes, me está tocando jugar a mí, pero cuando no lo hago siempre estoy apoyando a todo el equipo, hoy para mí es importante la continuidad", explicó el enganche cordobés.

"Hicimos un gran partido, en el segundo tiempo tuvimos más la pelota, con mucha más movilidad y cuando echaron al arquero de ellos (Fernando Monetti) todo se hizo más fácil", cerró el ex futbolista de Talleres.