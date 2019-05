Zárate no se guardó nada: "Pasó el equipo grande"

El delantero de Boca, Mauro Zárate valoró la clasificación a semifinales de la Copa de la Superliga porque "pasó el equipo que tenía que pasar, el grande", tras la definición por penales en la que los "xeneizes" superaron a su ex club, Vélez Sarsfield, en la serie de cuartos de final.

"Fue lindo pasar por penales porque es un poco a lo Boca. Por eso creo que pasó el que tenía que pasar, el equipo grande", remarcó el ex goleador de Vélez, que con sus gestos y gritos por los goles en los penales ofreció muestras de desahogo tras lo que padeció en Liniers, en el partido de ida.

"Venimos cansados porque jugamos muchos más partidos que ellos en el semestre, lo que se pudo sentir en el segundo tiempo, aunque en el primero tuvimos muchas ocasiones para convertir que no las aprovechamos", sostuvo el atacante 'xeneize" ante la prensa.

Para la figura del partido, el arquero Esteban Andrada, este es "el mejor momento" de su carrera porque "jugar todas las semanas es importante para ganar confianza".

"Tenía información para los penales, pero me jugué más por lo que intuía, aunque lamentablemente no pude atajar ninguno, pero Vélez erró uno y conseguimos el pase de ronda", apuntó el guardavalla convocado para la selección argentina. "Pero debo seguir entrenando más la contención de penales porque no ando en buena racha para atajarlos", reconoció.

"Costó la clasificación porque Vélez es un gran equipo y más se complicó después, en el segundo tiempo, cuando nos quedamos con uno menos (por la expulsión de Carlos Izquierdoz)", refirió por su parte el goleador Darío Benedetto.

Luego, el delantero comentó que pese a no estar bien recuperado de su lesión habló "con el médico (Jorge Batista) y con el técnico (Gustavo Alfaro) para poder jugar pese a no estar de la mejor forma", arriesgando a que se agravara su lesión, "porque ya queda poco de la temporada y era un partido que siempre se quiere jugar".

Sobre su compañero de ataque, Mauro Zárate, Benedetto ironizó provocadoramente con que "él vivió esto con mucha alegría por estar en un equipo grande".

El marcador de punta Julio Buffarini, autor del último gol de los penales, el que le dio la clasificación a Boca, estimó que "Vélez juega muy bien, pero teniendo como nueve partidos más que ellos porque jugamos muchas competencias, llegamos cansados, con lo justo como para lograr el pase a semifinales", y destacó que se les presenta "otra oportunidad para pelear por otra Copa".

Por último, Nahitán Nández reconoció que con "los penales se sufre mucho", pero que "confiaba" en sus compañeros "para definir la serie", y cerró con detalles de la intimidad del plantel sobre los días que transitaba su compañero Zárate: "Le hablamos mucho durante la semana para darle confianza, porque fueron unos días complicados para Mauro al tener que jugar contra Vélez", expresó.