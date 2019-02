Zárate: "Era un partido para ganarlo"

El delantero de Boca Juniors Mauro Zárate señaló que "era un partido para ganarlo pero se nos complicó al final" por lo que debieron conformarse con el empate ante Belgrano (1-1) esta noche en Córdoba por la 18va fecha de la Superliga.

"Se nos escapó el triunfo en un partido que veníamos a ganar y que estuvimos a punto de hacerlo con ese tiro libre del final que dio en el travesaño y después hubo un penal que no nos dieron", sostuvo el ex goleador de Vélez Sarsfield.

"AHORA YA ESTÁ DEMASIADO DIFÍCIL"#CentralFOX | Mauro Zárate se mostró molesto por el resultado final y dejó en claro que quedan lejos de pelear la #SuperligaxFOX



Luego, ante la prensa, indicó que "el campo de juego no estaba en buenas condiciones pero no es excusa por lo que no pudimos ganar".

Cerró Zárate explicando su salida por el ingreso de "Wanchope" Abila, "fue una variante que dispuso el técnico (Gustavo Alfaro) que me imagino fue para aguantar más la pelota, pero son distintas variantes que ensayamos".

Por su parte, otro de los atacantes "xeneixes", Cristian Pavón se lamentó por la última jugada del partido, "me tenía fe para patear el tiro libre por lo que le pedí a Carlos (Tevez) si me lo dejaba tirar, me dijo que sí y bueno, lamentablemente rebotó en el travesaño y después me quedó la duda si hubo una mano que hubiera sido penal para nosotros", indicó.

Por último, sostuvo Pavón que "pese al empate, con la derrota de Racing, aún mantenemos la ilusión de darle lucha para alcanzarlo y soñar con el campeonato".