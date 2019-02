Zárate destacó el funcionamiento colectivo de Boca

El atacante Mauro Zárate, autor de un golazo en la victoria ante San Juan ante San Martín por 4 a 0, afirmó que el equipo tuvo "una buena noche a nivel colectivo", que "el partido se abrió con los goles" y que "pudieron haber marcado más.

"Hicimos un buen partido, tuvimos situaciones, pero también erramos bastante. Se abrió con los goles y pudimos haber marcado más", comentó Zárate, figura de su equipo y del encuentro, una vez que concluyó el cotejo en San Juan pendiente por la duodécima fecha del torneo de Primera División de fútbol.

El ex delantero de Vélez Sarsfield agregó que "fue una buena noche a nivel colectivo, tratamos de hacer un buen partido. El otro día tuvimos situaciones pero no las pudimos concretar", en referencia al empate 1 a 1 ante Newell's Old Boys, en Rosario.

Por su parte, Cristian Pavón, también de muy buena faena, indicó que "me saqué lo negativo de no poder marcar. El otro día tuve dos o tres y no pude definir. Hoy se me dio".

Pavón, quien anotó el tanto que abrió el marcador, se refirió al presente de Boca y señaló que "venimos de una situación dura, pero tratamos de seguir adelante, queremos ganar para ver si podemos obtener este campeonato. Estamos lejos, pero daremos pelea".

Boca suma 28 unidades en el certamen, con un partido menos jugado, se ubica a 11 del líder Racing Club e intentará darle alcance en la fechas que restan para el final.