Vojvoda: "En Huracán no hay problemas económicos"

El entrenador de Huracán, Juan Pablo Vojvoda aclaró anoche tras la paridad sin goles ante Argentinos Juniors y la atenta mirada del presidente del club, Alejandro Nadur, que en la entidad de Parque de los Patricios "no hay problemas económicos, y por lo tanto hay que enfocarse solamente en el juego y en ir mejorando".

"Cuando se juega de local siempre se pretende dejar los tres puntos en casa y cumplimos con el objetivo de generar situaciones de gol, pero no pudimos convertirlas, en muchos casos por errores no forzados", empezó diciendo Vojvoda en la rueda de prensa post partido.

"En cambio carecimos de posesión del balón, y por eso debo reconocer que el juego no fue atractivo, pero esa intensidad la tienen solamente tres o cuatro equipos de la Superliga", se excusó.

El ex técnico de Talleres, de Córdoba, apuntó que Huracán tuvo "un buen inicio de campeonato con el empate sin goles con Boca en la Bombonera. Pero somos un equipo nuevo y debemos transitar más semanas de trabajo".

"Esta vez tomé la decisión de terminar jugando con tres delanteros para ir a buscar el partido, y tuvimos algunas aproximaciones, pero nos faltó generar más en el ida y vuelta.

No me sorprendió el planteo de Argentinos Juniors porque es un equipo que viene jugando bien, con manejo y posesión eficientes, y no lo pudimos lastimar", reconoció.

"Nosotros estamos buscando las sociedades necesarias para crear juego, que es lo único en lo que debemos preocuparnos, porque acá no hay problemas económicos y solamente hay que pensar en eso. Lo que rescato es no haber recibido goles y ya estamos enfocados en el difícil partido del domingo en Rosario con Newell's", concluyó quien precisamente surgió como futbolista en ese club del Parque de la Independencia.