Video: el vergonsozo acto de los hinchas chilenos contra la Selección argentina en la final del Mundial Sub 20

Minutos antes de la final contra Marruecos, los fanáticos chilenos volvieron a mostrar su bronca contra la Selección argentina.

Los hinchas chilenos silbaron el himno argentino en la previa de la final del Mundial Sub 20.

La Selección argentina de Diego Placente está jugando en contra del público, tal como sucedió durante todo el Mundial Sub 20, y ante Marruecos en la gran final. Sin embargo, en la previa del partido definitivo se vivió un momento totalmente vergonzoso por parte del público chileno.

Cuando la voz del estadio anunció que se entonaría el himno nacional argentino, los chilenos presentes en el estadio comenzaron a chiflar sin parar y hasta se escuchó en la transmisión oficial de la TV. Los silbidos se mantuvieron durante todo el canto patrio y aumentaron cuando finalizó, sobre todo cuando Julio Soler arengó a todos sus compañeros.

Video: los hinchas chilenos silbaron el himno argentino en la previa de la final del Mundial Sub 20 Los hinchas chilenos chiflaron el himno argentino en la previa de la final Está situación recuerda mucho a lo que ocurrió en la final del Mundial de Italia 90’ cuando Diego Armando Maradona comenzó a insultar a los hinchas italianos que silbaron todo el himno argentino en la previa de la gran final ante Alemania.

Sin embargo, eso no fue todo. Durante los 90 minutos del encuentro, tanto los hinchas marroquíes como los chilenos presentes en el estadio ubicado en Santiago silbaron constantemente a los jugadores de la Selección argentina en cada una de las ofensivas del equipo dirigido por Placente.