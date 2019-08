Atlanta United, con múltiple presencia argentina, derrotó esta noche a Orlando City, por 1-0, en partido adelantado del fin de semana 28 de la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos.

El delantero venezolano Josef Martínez convirtió el único gol de la jornada en el Exploria Stadium de la franquicia de la Florida, tras recibir una asistencia del argentino Ezequiel Barco, a los 15 minutos de la segunda etapa.

We came.

We conquered. pic.twitter.com/FvR6LZIP9J — Atlanta United FC (@ATLUTD) August 24, 2019

Con esta conquista, el atacante venezolano sumó el festejo número 22 en 24 partidos, además de concretar una marca poco usual: anotó en los últimos 12 encuentros en forma consecutiva.

Además del ex enganche de Independiente, otros cuatro argentinos actuaron en el último campeón y actual líder de la división Este de la competencia, con 48 unidades.

Ellos son el zaguero Leandro González Pirez (ex River Plate y Tigre) más los mediocampistas Barco, Gonzalo Martínez (ex River) y Eric Remedi (ex Banfield); los cuatro ingresaron como titulares. Mientras que el atacante Héctor Villalba (ex San Lorenzo) entró en la segunda parte.