Vettel, frustrado con cuarto puesto en Australia

Sebastian Vettel vio hoy frustado el intento de adjudicarse por tercer año consecutivo el Gran Premio de Australia, con el que arrancó la temporada de la Fórmula 1.

El piloto de Ferrari terminó cuarto tras el dúo de Mercedes, el campeón Valtteri Botta y el campeón del mundo, Lewis Hamilton. El holandés Max Verstappen, piloto de Red Bull, fue tercero en el Albert Park y más rápido que el germano, que desde hace cinco años espera alzarse con el campeonato mundial en un bólido rojo.

"Buen trabajo, bravo", felicitaron desde los boxes a Bottas. Con su primera victoria en 476 días, el finlandés también tomó la delantera en el campeonato mundial. Además recibió un punto extra por la vuelta más rápida de carrera, que es recompensada por primera vez desde 1959.

El piloto de 29 años desplazó de forma inesperada al defensor del título y compañero de equipo, Lewis Hamilton, al segundo puesto del Gran Premio de Australia con una ventaja de más de 20 segundos.

Pero la mayor decepción fue Vettel, que cruzó la línea de meta casi un minuto después de Bottas. "Por qué somos tan lentos", preguntó el corredor alemán a su equipo unas vueltas antes de la llegada. En los boxes de Ferrari reinaba el desconcierto: "En este momento no lo sabemos".

Su compatriota Nico Hülkenberg terminó séptimo en el Renault y el nuevo colega de equipo de éste, el australiano Daniel Ricciardo, tuvo que retirarse de su carrera poco después de haber perdido el alerón delantero en la salida y haber tenido problemas con el coche.

El esperado gran duelo entre Hamilton y Vettel no se produjo. La salida de Hamilton no fue como se la había imaginado después de su pole número 84 en la prueba clasificatoria del sábado.

Las ruedas no respondieron y el británico de 34 años no pudo acelerar su Flecha de Plata como lo hizo su compañero de equipo Bottas, que lo sobrepasó después de unos metros. Para Bottas fue un triunfo que le insufla confianza tras la temporada pasada, en la que no había conseguido ganar ninguna carrera.

"Estamos muy contentos con tu velocidad", le dijeron a Bottas después de unas vueltas. El finlandés fue ampliando continuamente la ventaja sobre Hamilton bajo un sol brillante y temperaturas veraniegas, que, sin embargo, perjudicarían la adherencia de los neumáticos.

Vettel, que el sábado acabó tercero, no pudo ganar posiciones en la salida y tuvo que defenderse contra el primer ataque de su nuevo compañero de equipo, Charles Leclerc.

El monegasco de 21 años tuvo que cruzar ligeramente el césped, mientras que Vettel se mantuvo firme. Posteriormente Leclerc se volvió a alinear detrás del tercer clasificado, Vettel, y de Verstappen.

Ferrari tuvo que intentarlo de otra manera: El alemán fue el primero de los aspirantes a la victoria en llegar a boxes para cambiar los neumáticos. Pero Mercedes reaccionó rápidamente y llamó a Hamilton a los boxes para dotar de neumáticos nuevos al Flecha de Plata.

Bottas se quedó fuera y condujo las vueltas más rápidas con las gomas viejas. "Este año espero que Valtteri muestre su mejor versión", había recalcado el jefe del equipo de Mercedes, Toto Wolff, antes de la carrera. Bottas también corrió la vuelta más rápida de la carrera con los nuevos neumáticos.

Vettel fue incapaz de poner a Hamilton bajo presión incluso después del cambio de neumáticos y, en cambio, tuvo que ver cómo Verstappen lo superaba en la vuelta 31. El campeón vigente, en tanto, tuvo constantes problemas con los neumáticos.

Tanto Vettel como Hamilton lucharon más consigo mismos, con sus coches y con otros competidores que entre sí.

Por si esto fuera poco, Vettel casi tuvo que dejar que lo pasara su nuevo compañero de equipo. Después de haberse acercado brevemente unas décimas de segundo, el joven de 21 años disminuyó el ritmo pero insinuó que deparará a Vettel una dura temporada.