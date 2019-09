Verón ve "tristísimo y grave" que Maradona llegue a Gimnasia

Juan Sebastián Verón está enfrentado con Diego Maradona desde hace años. Los roces comenzaron en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde la Bruja fue perdiendo terreno en la consideración del DT, y luego tuvieron algunos cruces públicos, como el registrado en el Partido de la Paz de 2016.

De hecho, el emblema del Pincha fue uno de los apuntados por Maradona en un video que se difundió ayer en el que el 10 le envió un mensaje a los hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata, club al que está muy cerca de arribar como entrenador.

Y sobre este hecho, el presidente de Estudiantes se mostró muy crítico en un audio de WhatsApp que se filtró y comenzó a viralizarse en las últimas horas.

"Me da lástima que lo vean como algo simpático. No es simpático, es grave. Es grave porque después le queda a Gimnasia el sueldo de Maradona, el juicio de Maradona y la marca de Maradona", comenzó diciendo la Bruja.

Luego, consideró que "Gimnasia debería estar marcado por Favaloro, por Pancho Varallo, por las Lobas. Debería estar marcado, como ya lo hablamos, por todas las glorias que realmente trazan su identidad. Los Mellizos... No por un tipo que se enfrentó a Verón, un tipo que fue en su momento gloria nacional pero que no, no... que fue amigo y enemigo de Bilardo, qué sé yo"

"Es triste. Otra vez episodios de Muñoz, otra vez episodios de Gisande, otra vez episodios de Delmar (ex dirigentes de Gimnasia), se reúne lo peor de la directiva de los últimos 15, 20 años. En un simple acto de fútbol profesional. Es tristísimo", concluyó.