Verón habló de la vuelta de Maradona al fútbol argentino

Pasó una nueva edición del clásico de La Plata y Estudiantes sumó un triunfo vital ante Gimnasia como visitante. Juan Sebastián Verón habló tras el triunfo y tocó distintos temas relacionados a su club y también opinó sobre el ciclo de Diego Maradona en el eterno rival.

"Maradona está encontrando dificultades en el equipo, no por él, sino por el andar no tan bueno que venía teniendo el equipo. Pueden pasar dos cosas: romper la inercia o que la inercia te arrastre. Le está costando encontrarle la vuelta", dijo el presidente del Pincha en diálogo con La Oral Deportiva.

La Brujita, sin mencionar a Diego, tiró un tiro por elevación hacia el Diez por su cruce con Gastón Fernández en pleno campo de juego. "El tema de las discusiones en la cancha, si hay un límite, quedan ahí, aunque siempre es bueno evitarlas. Yo no me puedo poner a discutir con un jugador porque cada uno tiene que respetar su lugar", expresó.

Verón también se expresó con relación a Gabriel Milito, quien estuvo en la cuerda floja hace unas semanas pero pudo encontrarle la vuelta al equipo: "Yo creo que Gaby va a salir siendo un mejor entrenador del que es. Tiene una capacidad enorme de explicar el fútbol, de observar y absorber. Entiende lo que tiene y como lo puede hacer funcionar, es pragmático. Siempre confié en su mensaje".

Por último, el ex mediocampista tuvo palabras elogiosas hacia Marcelo Gallardo. "No deja de sorprender, sobre todo por esto de buscar siempre y no conformarse. Se reinventa y no se relaja, ni relaja al plantel. Esto de mejorarse constantemente lo lleva a ser de los mejores entrenadores", subrayó.