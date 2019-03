El delantero de Vélez Sarsfield Matías Vargas afirmó hoy que "no es momento" para pensar en un posible pase a Boca Juniors.

"Sí, me llegaron los rumores, pero no. No creo que sea el momento de pensar en irme a Boca", reconoció el "Monito" y agregó: "No voy a poner en mi boca palabras que no pueda cumplir, pero hoy en día no me veo en otro lado".

El atacante lleva cinco goles en 22 encuentros durante la actual temporada y es una pieza clave en el funcionamiento del equipo dirigido por Gabriel Heinze.

Vélez suma 37 unidades y en la visita del sábado a Independiente podrá asegurarse el pase a la Copa Sudamericana 2020 y mantenerse en carrera para ingresar a la Copa Libertadores próxima. Además, el presidente, Sergio Rapisarda, comentó en los últimos días sobre la posibilidad de que Vargas siga con su trayectoria en Europa.