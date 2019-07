Varela reveló qué le dijo el árbitro tras cobrar el bochornoso penal

El defensor de Godoy Cruz Joaquín Varela reveló esta noche la insólita explicación que, según comentó, le entregó el árbitro del partido ante Palmeiras, el uruguayo Esteban Ostojich, por el penal que sancionó incorrectamente y que posibilitó la apertura del marcador del equipo brasileño.

“El árbitro me dijo ‘qué queres que haga, en esta cancha me juego la vida’. Estas cosas te condicionan”, afirmó el defensor del conjunto mendocino.

VARELA: "TENGO MUCHA CALENTURA Y COSAS PARA DECIR, PERO PREFIERO CUIDARME"#LibertadoresxFOX | El defensor de Godoy Cruz luego de la polémica en la derrota ante Palmeiras. pic.twitter.com/3ktqh3Jsc6 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 31, 2019

En diálogo con Fox Sports, el ex futbolista de Newell’s agregó: “Estas pelotudeces cuando estás del otro lado te encantan que te cobren estas cosas, pero cuando te toca a vos no. No siento que me toque en la mano”.