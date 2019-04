Vangioni le dio el triunfo al Monterrey

El defensor argentino Leonel Vangioni anotó el gol que permitió a su equipo, el Monterrey, superar anoche como visitante a Veracruz por 1-0, en un partido válido por la fecha 15 de la Primera División de México.

Vangioni, ex jugador de Newell´s Old Boys y River Plate, anotó a los 25 minutos del segundo tiempo el gol que le dio la victoria a Monterrey, según consignaron la Agencia EFE y el sitio SoccerWay.

En el Monterrey, además de Vangioni, fueron titulares el arquero Marcelo Barovero (ex Atlético de Rafaela, Huracán, Vélez y River) y el delantero Maximiliano Meza (ex Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente), mientras que en el segundo tiempo ingresó Rogelio Funes Mori (ex River).

En el otro partido jugado anoche, Lobos Buap le ganó como visitante a Xolos de Tijuana por 2-1 con dos goles del argentino Leonardo Ramos (ex Nueva Chicago, El Porvenir, Lamadrid y Atlanta), mientras que para el perdedor anotó su compatriota Gustavo Bou (ex River, Olimpo de Bahía Blanca, Gimnasia y Esgrima La Plata y Racing Club).

En el Tijuana jugaron además los argentinos Diego Braghieri (ex Rosario Central y Lanús), Julián Velázquez (ex Independiente) y Ariel Nahuelpan (ex Nueva Chicago y Tigre).

El torneo mexicano continuará esta tarde con los partidos Necaxa-Pachuca; León-Atlas; Cruz Azul-Pumas UNAM; Tigres UANL-Morelia y Guadalajara-Puebla.

Mañana completarán Toluca-América y Santos Laguna-Querétaro.

Principales posiciones: León 35; Tigres UANL 32; Monterrey 29; Necaxa y Pachuca 24.