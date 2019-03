Valverde habló del regreso de Messi a la Selección

Este jueves el DT de la Selección argentina dio a conocer la lista de convocados para los amistosos que jugará el combinado nacional este mes e hizo oficial el regreso de Lionel Messi, quien no viste la celeste y blanca desde el Mundial de Rusia.

​Hoy, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, habló en conferencia de prensa en la previa del partido que su equipo disputará mañana ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou y allí dio su opinión al respecto.

​"Se escapa de mi ámbito", comenzó diciendo el DT, pero rápidamente agregó: "Que Leo iba a volver a la Selección tarde o temprano lo sabíamos todos".

Luego, Valverde analizó que "no me preocupa, lo tomamos con normalidad, sabemos que está más ligero de cargas que otros años y no preocupa que vaya con su Selección".