Valverde conserva el misterio sobre Messi

La situación es clara: mañana Barcelona y Real Madrid se enfrentan por la ida de la semifinal de la Copa del Rey y la gran duda pasa por la presencia o no de Lionel Messi. La Pulga sufrió una sobrecarga muscular en el aductor derecho el último fin de semana.

🗣 Las valoraciones del técnico azulgrana en la previa del partido ante el Real Madrid

🏆 #CopaBarça

🔵🔴 #ElClásico pic.twitter.com/gaBKHXxZ5J — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 5 de febrero de 2019

Ernesto Valverde, entrenador de Barcelona, dijo hoy sobre Messi: "No le he visto todavía. Todavía no sé. Falta una sesión y tenemos que ver y en función de eso, decidiremos".

Sin embargo, Valverde le sacó peso a la cuestión: “No cambia el clásico sin Messi. En una semifinal y no hay favorito, es una eliminatoria abierta. Tenemos buenos jugadores, ellos también, de los mejores del mundo. Si está Leo jugará y si no está en condiciones no jugará. Está todo abierto".

El partido será a las 17 (hora argentina), en el Camp Nou de la ciudad catalana.