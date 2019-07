Valentino Rossi medita su retiro

El motociclista italiano Valentino Rossi está lejos de su mejor versión y tras terminar 11ro en en Alemania confesó en diálogo con la prensa que los malos resultados le hacen plantearse la posibilidad de retirarse.

"Es normal que se me hagan ciertas preguntas cuando mi situación es la que es. Es más, les confieso que yo también me lo planteo, y empecé a preguntármelo hace diez años, ¡imagínense si lo hago ahora!", dijo entre risas. "Tengo 40 años, no sólo soy más viejo, sino que tengo 6 ó 7 años más que el segundo clasificado de la general (Dovizioso)", añadió el italiano, dejando entrever que si su rendimiento no mejora, podría llegar el momento de parar.

"Hay cosas que solo yo puedo sentir y cuando no tenga más ganas de correr lo tendré claro. Está claro que dependerá en gran parte de los resultados, si no conseguimos resolver nuestros problemas se convertirá en un problema", apuntó Valentino, al que no le preocupa la hipotética idea de no volver a ganar una carrera debido al amplio palmarés que tiene ya en la clase reina: "¿Dos años sin ganar? Lógicamente, no es algo que me guste, pero es algo que ya me sucedió en el pasado y conseguí volver a ser competitivo. ¿Si me pasa por la cabeza la posibilidad de no volver a hacerlo? He ganado 89 carreras en MotoGP. Diría que no es un mal resultado, podría irme bien de todas formas".