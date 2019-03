Uruguay goleó a Uzbekistán y es finalista de la China Cup

El seleccionado de fútbol de Uruguay superó hoy a Uzbekistán, dirigido por el argentino Héctor Cúper, por 3-0 y avanzó a la final de la China Cup, el torneo internacional amistoso que juega junto al país anfitrión y a Tailandia, el otro finalista.

El seleccionado "Charrúa" que dirige Oscar Washington Tabarez se puso rápido en ventaja con un gol de Gastón Pereiro a los 5 minutos de iniciado el partido, y luego aumentó a través de Cristhian Stuani a los 25 del primer tiempo y a los 36 del segundo.

El partido se jugó en el estadio Guanxi Sports Centre de la ciudad de Nanning y Uruguay le puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas, con el agregado de que no contó en esta ocasión con Luis Suárez y Edinson Cavani, ambos lesionados y entre los 10 mejores delanteros del mundo.

Uruguay, que ganó el certamen internacional el año pasado, jugará la final el lunes 25 de marzo ante Tailandia, que ayer le ganó a China por 1-0.

La "Celeste", que se prepara para la Copa América a jugarse en Brasil (integrará el Grupo C junto a Japón, Chile y Ecuador), tuvo como titulares a Nahitan Nández, figura de Boca Juniors, y a dos ex "Xeneizes", Rodrigo Bentancur y Nicolás Lodeiro, mientras que un ex River, Marcelo Sarachi, ingresó en el segundo tiempo.

Síntesis

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín (luego Sebastián Coates) y Diego Laxalt (Giovanni González); Rodrigo Bentancur (Lucas Torreira), Matías Vecino, Nahitan Nández (Jonathan Rodríguez) y Nicolás Lodeiro; Gastón Pereiro (Marcelo Sarachi); Nicolás Lodeiro y Cristhian Stuani (Maximiliano Gómez). DT: Oscar Washington Tabárez.

Uzbekistán: Kuvvatov; Khashimov, Krimets, Ismailov y Sayfiev; Akhmedov, Shukurov y Sidikov (Alibaev); Khamdamov (Mirzayev), Shomurodov (Bikmaev) y Masharipov. DT: Héctor Raúl Cúper.

Goles en el primer tiempo: 5m. Gastón Pereiro (Ur.) y 25m. Cristhian Stuani (Ur.).

Gol en el segundo tiempo: 36m. Cristhian Stuani (Ur.).

Amonestados: Hoshimov (Uzb.) y José María Giménez (Ur.).

Cancha: Guanxi Sports Centre.

Árbitro: Milorad Mazic, de Serbia.