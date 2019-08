URBA Top 12: dura caída del SIC que se mantiene como líder

Se disputó la fecha 17 del Top 12 de la URBA y el líder, SIC, sufrió un duro revés como local. Cayó ante Belgrano por 40 a 15 pero no corre riesgo su posición en la tabla. Su vencedor, en tanto, ascendió al segundo lugar teniendo en cuenta que Pucará perdió con Regatas por 43 a 22.

Alumni, en tanto, derrotó a Hindú por 43 a 17 mientras que CUBA hizo lo propio ante el CASI (35-17) en San Isidro. Otro que ganó como visitante fue Newman quien se impuso con contundencia a La Plata (45-24) y San Luis se quedó con el duelo ante Atlético del Rosario, también a domicilio, por 29 a 27.

Con estos resultados, el SIC manda con 59 unidades, seguido por Belgrano que acumula 51. Luego aparecen Pucará (47), Hindú (46), Alumni (45), Newman (43), Regatas (42), San Luis (40), CASI (32), CUBA (30), La Plata (22) y Atlético del Rosario cierra las posiciones con 20 unidades.

La próxima fecha (10/08) tendrá estos duelos: CUBA vs SIC; San Luis vs CASI; Hindú vs Atlético del Rosario; Pucará vs Alumni; Newman vs Regatas y Belgrano vs La Plata.