Uno x uno: Ramírez, el único que se "salvó" en el Tomba

“No imaginaba este rendimiento porque el equipo venía en alza”. La frase fue mencionada por Lucas Bernardi, verbalizando su asombro por el flojísimo nivel de un equipo que durante un partido y medio le peleó de igual a igual al Palmeiras. Y eso también resonó en los hinchas Bodegueros, que también quedaron desorientados con una faceta preocupante del equipo de sus amores.

Está claro que lo sucedido ayer en el Malvinas Argentinas estuvo más cerca de un accidente que de la pura realidad. Es que jugadores que suelen tener buen rendimiento, ayer fallaron y en varias oportunidades como Cardona que estuvo demasiado incómodo como stopper por izquierda, Andrada que fue tal vez el punto más bajo, Gutiérrez que se hizo notar por las imprecisiones y así se pueden nombrar algunos casos más.

#TNTSports | Arsenal hizo un gran partido en Mendoza ante Godoy Cruz, se llevó los tres puntos y es uno de los líderes de la Superliga. Reviví los goles de Giménez y Soñora.#GodoyCruz #Arsenal pic.twitter.com/m5VjEXBZSY — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 6 de agosto de 2019

La defensa tuvo desacoples severos y poco criterio tanto para salir jugado como para lanzar el pelotazo. La nutrida mitad de la cancha no tuvo recuperación, no tuvo pase y no tuvo ideas. Y adelante les costó porque la pelota le llegó poco y nada. Básicamente Godoy Cruz pudo generar una sola situación de gol.

Con este panorama Arsenal tuvo todo el partido a su mercer desde el comienzo hasta el final. Contó con espacios de sobra y por eso siempre jugó de manera rápida y práctica. Así llegó varias veces al arco del local pero entre la falta de puntería y el arquero Ramiréz, quien a la larga fue el mejor del Tomba, no pudo triunfar por mas diferencia. Si dudas que si Godoy Cruz tenía en frente a un rival de más jerarquía, la historia hubiese sido peor.

Ahora Bernardi tendrá dos semanas para pensar y trabajar con la intención de levantar a un Tomba que luego de este 0-2 empieza a sufrir en la parte anímica.

Roberto Ramírez (6): El único que se salvó. Su actitud e intervenciones en los envíos del rival evitaron una catástrofe más grande.

Néstor Breitenbruch (4): No se mostró firme en la última línea y le costó acomodarse con sus compañeros.

Joaquín Varela (4): En sintonía con el resto de la defensa. Lanzó pelotazos sin sentido y también sufrió en la marca. Cometió un penal que el árbitro no vio.

Tomás Cardona (3): Muy incómodo por la izquierda. No la pasó bien cuando tuvo que salir a marcar. Por momentos se concentró más en protestar que en jugar.

#TNTSports | Tomás Cardona se lamentó por la derrota ante Arsenal: “Estábamos enfocados en ganar este partido y darle una alegría a la gente, pero no se dio.”#GodoyCruz #Arsenal pic.twitter.com/zE0y56RgHF — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 6 de agosto de 2019

Nahuel Arena (4): Figuró siempre como opción por la derecha pero no tuvo el rodaje que necesitó el equipo. En algunos casos no pudo volver a ayudar en defensa. En ataque tuvo una buena participación al principio y algunos centros.

Kevin Gutiérrez (4): Arrancó bien pero al poco tiempo se cayó. Cometió varias imprecisiones y no colaboró en la recuperación. Lo positivo fue que siempre pidió el balón.

Juan Andrada (3): Tal vez el punto más flaco del equipo. Sufrió con las contras rápidas de Arsenal y cometió muchas fallas con la pelota, tanto en la tenencia como en la asistencia. Desconocido.

Juan Brunetta (4): Inconexo con el resto del mediocampo porque no fue el puente que necesitó el equipo. Apenas un buen pase al Morro.

.

Ezequiel Bullaude (4): Tuvo algunos chispazos interesantes, pero en la mayoría su juego fue lento e impreciso. Encabezó una buena jugada que no pudo culminar bien.

Miguel Merentiel (4): Muestra actitud y ganas pero no lo complementa con juego. No fue un buen socio para el Morro y en un par de veces decidió resolver en solitario.

Santiago García (4): El Morro no fue la excepción al rendimiento general del equipo. Estuvo enlodado entre los centrales que lo anularon muy bien y evitaron que aguante el esférico.

Tomás Badaloni (5): El pibe mostró ganas durante los minutos que jugó.

Richard Prieto (4): Entró pero ayudó a que el equipo sea más impreciso.

Agustín Manzur (4): Ingresó y se posicionó en el medio pero también erró en los pases.