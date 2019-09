Uno x uno: el Tomba profundizó su crisis

Godoy Cruz sigue padeciendo esta Superliga. Hoy con la caída 1 a 0 ante Argentinos se consumó la quinta derrota de un Tomba que no muestra signos de recuperación, tanto a nivel juego, como anímico y también estadístico. El Expreso tiene un presente y un futuro a corto plazo complicado, teniendo en cuenta las lesiones. Sin embargo la presencia de River puede ser la gran motivación que necesita este joven plantel.

Hasta el momento y con el poco tiempo que tiene Javier Patalano al mando del primer equipo, Godoy Cruz no ha evidenciado una mejoría. La identidad de juego aún no aparece, los gestos de rebeldía ante la adversidad no alcanzan y los rendimientos individuales están en sintonía con el equipo. Hoy en el Malvinas se profundizaron estos aspectos.

Desde el comienzo el Bicho Colorado se adueñó del partido. La visita jugó el balón a gusto y hasta llegó al menos tres veces al área tocando por abajo y por arriba. También desde el inicio el Bodeguero se vio sobrepasado en la mitad, donde los volantes del local ni generaron ni recuperaron. Esto hizo que la gestación sea nula y que el Morro y Brunetta, que se dedicaron a recibir pelotazos, quedaran muy alejados del resto. Claro que no hay que dejar pasar el papel del arquero Mehring que ya en el comienzo mostró signos de una inseguridad que lo acompañó todo el partido.

Luego llegaron las lesiones y los cambios. Brunetta, Gutiérrez y el Morro salieron del campo y en su lugar entraron Vella, Burgoa y Lomónaco y con estas modificaciones el local levantó. El complemento se fue dando para que se juegue al golpe por golpe y en este contexto el Tomba logró inquietar a la visita con la verticalidad de Vella y el traslado de Burgoa. Anímicamente el Expreso mejoró pero no le bastó para alcanzar el empate, en parte por la falta de eficiencia de sus jóvenes jugadores. No obstante los de Dabove perdonaron en un par de ocasiones lo que también en parte levantó a Godoy Cruz.

Finalmente la derrota fue lo que mejor le quedó al partido. Ahora Patalano deberá seguir trabajando fuertemente para que el equipo tenga una idea de juego, para que la confianza se engrose, para que no se noten las ausencias claves y para que al menos no se siga perdiendo. Pero todo indica que el hincha deberá tener paciencia porque según el mismo DT, este joven equipo necesita madurar.

Andrés Mehring (3): Tuvo un partido para el olvido. Cometió muchas fallas tanto técnicas como de concentración. Nunca brindó seguridad y el equipo lo sintió. Pudo sufrir más goles.

Néstor Breitenbruch (3): En el primer tiempo Argentinos usó su sector para atacar y siempre fue superado en número. Sufrió con Hauche y no estuvo firme en lo defensivo. Tampoco aportó en ataque.

Miguel Jacquet (4): Tuvo altibajos en el partido sobre todo en el primer tiempo cuando la visita jugaba por abajo, pero fue el más seguro de los dos zagueros.

"CREO QUE HOY NO HICIMOS UN MAL PARTIDO"#SuperligaxFOX | Tomás Cardona analizó una nueva derrota de Godoy Cruz y asegura que seguirán trabajando en búsqueda de cortar el mal inicio de temporada. pic.twitter.com/AslzhbAPFI — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 14 de septiembre de 2019

Tomás Cardona (4): No la pasó bien con el Pelado Silva y hasta tuvo un cruce feo con el delantero. No impuso su presencia como en otros partidos.

Agustín Aleo (4): Volvió a ser un jugador inseguro cuando tiene la pelota. Logró marcar bien en algunas jugadas y en la única que trepó la terminó muy mal.

Agustín Manzur (4): Estuvo muy impreciso con sus envíos y eso impidió algunos ataques del Expreso. Al igual que todos los volantes Tombinos en el primer tiempo se vio sobrepasado por sus pares del Bicho.

Kevin Gutiérrez (4): No estuvo fino para la marca y para los pases. También pasó desapercibido ante el dominio del rival. Se fue en el entretiempo.

Juan Andrada (3): No logró retener el balón para generar y a la hora de cortar siempre apeló a la infracción.

Fabián Henríquez (3): Estuvo por momentos desaparecido por la izquierda. No tuvo llegada en ofensiva y tampoco colaboró cuando se tenía que recuperar la pelota.

Juan Brunetta (5): Algunas intenciones pero demasiado alejado de la línea de volantes.

Santiago García (5): Como suele suceder el Morro se las arregló sólo pero esta vez fue difícil porque su marcador Quintana lo tuvo con rienda corta. Se retiró lesionado y bajo una clásica ovación. Un mal momento justo en su cumpleaños 29.

Leandro Vella (6): Ingresó movedizo y picante. Metió buenas diagonales y con su habilidad logró quedar en posición de disparo un par de veces, pero falló. Además de definición le faltó pase.

Valentín Burgoa (6): Su ingreso fue positivo para el equipo. Logró poner la pelota más adelante. En el golpe por golpe tuvo aciertos a la hora de resolver.

Sebastián Lomónaco (5): No entró en mucho contacto con la pelota. Contó un mano a mano inmejorable para empatar, pero la dilapidó.