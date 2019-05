Una lesión dejó afuera a Federer de Roma

El suizo Roger Federer, actual número tres del tenis mundial, se retiró hoy del Masters 1000 de Roma a causa de una lesión en la pierna derecha y en consecuencia su rival, el griego Stefanos Tsitsipas, avanzó a las semifinales.

"No entiendo cómo puedan aceptar esto los jugadores, mojan la cancha y las líneas, con riesgo de resbalarte. Resbalé y me hice daño en un pie, sentí dolor durante el partido también en la pierna. No entiendo esto", declaró sin ocultar su fastidio Federer luego de su partido de ayer ante el croata Borna Coric.

El múltiple campeón suizo jugó dos veces ayer en el Foro Itálico, como la mayoría de los tenistas, por la suspensión por lluvia del miércoles último.

Federer le ganó primero al portugués Joao Sousa por 6-4 y 6-3, y más tarde a Coric por 2-6, 6-4 y 7-6 (9-7).

Aparentemente la lesión se le produjo durante el partido ante el lusitano, pero igual se presentó a jugar su siguiente partido frente al croata.

"Lamentablemente, el rey Roger tuvo que retirarse del torneo a causa de una lesión en su pierna derecha. Le deseamos una recuperación rápida. Gracias por las increíbles emociones", informó la organización del torneo a través de un comunicado, según consignó la agencia EFE.

Federer, de 37 años y campeón este año en Dubai y Miami, volvió a jugar en Roma después de tres años, desde 2016, cuando perdió rápido en la segunda ronda con el austríaco Dominic Thiem.

Con el retiro de Federer, el ascendente griego Tsitsipas, campeón este año en Estoril y Marsella, y finalista en Madrid, avanzó a semifinales y espera rival entre dos españoles: "Rafa" Nadal y Fernando Verdasco.