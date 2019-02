Un video sexual de un jugador de Fiorentina causa furor

Un futbolista francés escandaliza al fútbol de Italia tras la filtración de un video sexual. Se trata de Cyril Théréau, jugador de la Fiorentina que ha pasado a préstamo al Cagliari, quien protagoniza un clip en el que aparece filmándose a sí mismo mientras otro hombre y una mujer tienen relaciones sexuales.

Théréau, de 35 años, quien queda expuesto enfocándose en primer plano y mostrando sus tatuajes, tiene el torso desnudo y hace hacia la cámara el mismo gesto (forma una tijera con las manos) que suele utilizar para celebrar sus goles. En la escena aparece otro hombre, quien se especulaba que podría ser el portero Alban Lafont, también francés y jugador de la Fiorentina, manteniendo relaciones sexuales con una mujer.

El propio guardameta galo emitió un mensaje en Twitter tras la filtración de video que se filtro por Whatsapp: "Buenas tardes a todos, acabo de ver en las redes que hablan de mí sobre un problema privado que no me concierne, quiero decir que no tengo nada que ver con esto"

Bonsoir à tous, je viens de voir sur les réseaux que l’on parle de moi pour un problème privé qui ne me regarde pas , je tiens à dire que je n’ai strictement rien à voir avec cela , ni de près ni de loin ! — Alban Lafont (@AlbanLafont) 7 de febrero de 2019

Algunos medios italianos transcribieron un mensaje de voz de Théréau, que también empezó a circular por el servicio de mensajería, en el que reconoce ser el protagonista de la filmación pero alega que es muy vieja.

"No sé cómo se filtró, pero es antiguo, de hace cuatro o cinco años, cuando estaba en Udinese. Lo había eliminado, lo conservé durante dos semanas como máximo. No sé de dónde vino, tal vez de mi nube (sistema de almacenamiento digital), no tengo idea. Ya es demasiado tarde", sentenció el jugador de larga trayectoria en Italia, quien tan solo lleva esta temporada 51 minutos divididos en tres partidos con la camiseta del Cagliari.