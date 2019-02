El sueño de todo futbolista es dejar el deporte cuando ellos lo decidan, y no que el deporte lo retire a uno por complicaciones físicas o futbolísticas.

Cata Díaz lo pudo cumplir, ya que el cuerpo le seguía permitiendo jugar. Pero otros motivos lo llevaron a retirarse de la competencia profesional, como anunció en conferencia de prensa.

"El fin de semana pasado fue mi último partido. No jugaré más al fútbol. Es complicado, uno tiene una edad y he disfrutado al máximo de este deporte que me dio muchas alegrías", expresó junto a un dirigente del Fuenlabrada, club del ascenso de España en el que militaba.

El Cata dijo basta.

El defensor reveló que "es un motivo personal" y no dejó de agradecer a los responsables de autorizar su partida: "No quiero entrar en detalles, es algo que he tratado de solucionar y no he podido. El club me ha facilitado todo para que yo pueda viajar y solucionar esto".

El defensor es gran ídolo de Boca. En el Xeneize consiguió 8 títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2007 bajo el mando de Miguel Ángel Russo.

Con paso por Colón de Santa Fe, Cruz Azul, Getafe y Atlético Madrid, jugando 718 partidos en total, sin duda tuvo una exitosa carrera.