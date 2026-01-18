Un flojo River derrotó por penales a Peñarol tras un pálido empate 0-0 en los 90' reglamentarios
River igualó sin goles frente a Peñarol de Montevideo en un mal partido disputado en el Campus de Maldonado y luego se impuso 4-2 en la definición por penales.
River Plate empató 0-0 Peñarol de Montevideo en el Campus de Maldonado en el tiempo reglamentario y luego se impuso 4-2 en la definición por penales en el duelo correspondiente a la serie amistosa Río de la Plata.
Fue el último partido preparatorio de River en su gira por Uruguay, ya que el próximo sábado hará su presentación oficial en el Torneo Apertura contra Barracas Central en condición de visitante.