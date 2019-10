Al capitán de Tonga, Siale Piutau, se le cumplieron todos los deseos en el día de su cumpleaños número 34.

Lideró a su equipo rumbo a la victoria en el último partido de su carrera profesional después de lograr el primer triunfo de las Sea Eagles en esta RWC 2019 contra EE.UU. por 31-19. De esta manera los dirigidos por Gary Gold se quedaron con las ganas de conseguir una victoria, algo que tampoco lograron en el mundial pasado.

Piutau anotó el tercer try de su equipo, fue elegido como el Jugador del Partido y estaba contento de haber convertido por primera vez luego del cuarto try y obtención del punto bonus conseguido por el fullback Telusa Veainu.

Lo que sí extrañó como nunca fue a su hermana Ema. Ella murió en abril a raíz de un cáncer de estómago, en medio de todas las celebraciones y ceremonias en el final del partido, fue levantado en andas por sus compañeros y recordó a su hermana. "Fue una estadía dura para mí acá pero todo lo hice en su memoria", contó el capitán.

Inmediatamente finalizado el partido realizaron una ronda cerrada incluso con algunos jugadores de Las Águilas en una suerte de ritual de despedida para lo que era su último partido: "Los muchachos me dieron el mejor regalo de cumpleaños posible, ha sido un honor haber vestido esta camiseta".

Además agregó que "no estaba para jugar, pero los muchachos me insistieron y la verdad que no quería perdérmelo, me hubiera arrepentido".

Ambos equipos fueron derrotados por Inglaterra, Francia y Argentina, pero Estados Unidos igualó su peor racha negativa con 10 traspiés acumulados por RWC.

Por su parte los 'Ikale Tahi' pudieron evitar su récord de seis derrotas al hilo mereciendo la victoria ante EE.UU., después de haber estado muy cerca de vencer a Francia.

Siendo Osaka la ciudad más grande de Japón después de Tokio, después de analizar las consecuencias del devastador Tifón Hagibis e inspeccionar la zona de la sede, se decidió que se juegue con un minuto de silencio realizado en memoria de las víctimas.

Tonga se puso arriba en el marcador a los 16 minutos con un try del pilar Siegfried Fisiihoi. Las Águilas perdieron rápidamente por lesión a su capitán Blain Scully y al pilar Eric Fry, pero unos segundos después el ingresado Mike Te’o quebró la línea de ventaja para marcar el try.

En un encuentro con muchas emociones, el momento más curioso se dio cuando Fisiihoi estaba cerca de celebrar su segunda conquista a los 34 minutos tras recibir un pase de Sonatane Takalua pero se le cayó la pelota mientras estaba siendo tackleado cerca del ingoal.

La remontada de las Sea Eagles llegó en los segundos 40 minutos, Takalua convirtió un penal para acercarse a dos puntos y cuando Estados Unidos empezaba a cuidar esa diferencia llegó el segundo try de los del Pacífico.

Una vez que los 'Ikale Tahi' pasaron al frente, Estados Unidos intentó, pero Takalua convirtió poniendo el marcador 17-12 y luego llegó el momento más emotivo en el partido, con el capitán Siale Piutau zambullendose en el ingoal para la alegría de todos sus compañeros y seguidores en las gradas. Con la conversión de James Faiva el marcador pasó a ser 24-12, y posteriormente descontó Tony Lamborn (USA) con un try para que luego Telusa Veainu decretara la victoria con punto bonus ofensivo, y, con la posterior conversión del homenajeado Piutau en su último partido internacional se cerró el score definitivo.

Al respecto Gold dijo que "es un poco pronto para hacer un análisis, pero esto te muestra a las claras lo difícil que es ganar en una RWC". Además agregó que "el margen es muy chico entre ser competitivo y sacar un buen resultado".

