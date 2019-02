Un ex River acudirá a la FIFA para nacionalizarse mexicano

Tal parece que la idea de ayudar a la Selección Mexicana no le desagradó del todo a Rogelio Funes Mori, quién acudirá a la FIFA para que reciba el permiso y poder ser elegible por Gerardo Martino.

Es que el ex River, que atraviesa un gran presente en Monterrey con un alto promedio de gol, disputó con la Selección Argentina el Sudamericano Sub 20 de 2011, un torneo oficial, por lo que no puede representar al "Tri", salvo que consiga ese permiso del ente que regula el fútbol a nivel mundial.

rogelio Funes Mori.

La Federación Mexicana de Fútbol apoyará la presentación que realice el futbolista, conociendo el interés que tiene el Tata en contar con el delantero argentino para los próximos compromisos.