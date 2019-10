Un ex arquero de Boca, en huelga por falta de pago

El ex arquero de Boca, el boliviano Carlos Lampe, inició una huelga como reclamo a la falta de pago del club San José de Oruro que no abona sus sueldos desde el mes de julio.

"No he cobrado ningún sueldo desde que llegué al club, es más, le he prestado mucho dinero al club de mi bolsillo. Todo tiene un límite, la paciencia se termina", dijo Lampe en rueda de prensa, según consignó agencia EFE.

Lampe, de 32 años, responsabilizó al presidente de San José, Wilson Martínez, por la situación y lamentó que no haya cumplido con las promesas de pago.

San José pagó una parte de los sueldos adeudados el jueves último, pero Lampe no estuvo en ese grupo.

El experimentado arquero arribó a San José a comienzos de este año, a préstamo, procedente de Boca luego de la derrota ante River en la final de la Copa Libertadores en Madrid y su pase pertenece a Huachipato de Chile.

San José mantiene una deuda con un ex jugador y por lo tanto no puede utilizar a jugadores contratados recientemente, entre ellos Lampe, para el torneo local.

El plantel lleva varias semanas sin entrenarse en señal de protesta por los salarios adeudados, situación que también alcanza a al cuerpo técnico.