Un campeón del mundo anunció su retiro de la Selección

El mediocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, ha dejado entrever la proximidad de su retirada de la Selección alemana tras la Eurocopa del próximo año.

"Creo que después de la Eurocopa es un buen momento para pensar en la retirada. No me suicidaré si no termino mi carrera ganando una Eurocopa", aseguró el campeón del mundo en Brasil 2014.

El jugador, que el próximo mes de enero cumplirá 30 años, ya declaró en una entrevista con Sport Bild el pasado mes de mayo que "no pienso estar mucho tiempo jugando al futbol, 33 años es una buena edad para la retirada", ni tampoco en "acabar su carrera en China o Estados Unidos después de irme del Real Madrid".