Un All Blacks hará historia jugando con gafas

La estrella de Nueva Zelanda, Ardie Savea, hará historia en el rugby contra Canadá el miércoles cuando se convierta en el primer jugador en usar gafas protectoras durante un partido de la RWC.

El jugador, que ha sido tal vez el tercera línea más destacado del año en el rugby mundial, reveló que la vista en su ojo izquierdo se había deteriorado y, por lo tanto, si sale del banco en el partido en Oita, usará un par de gafas especialmente diseñadas y aprobadas por World Rugby.

Savea, uno de los jugadores clave de los campeones, explicó que la decisión es basó en la preocupación por sufrir daños en su otro ojo y potencialmente quedar ciego.

“Hace un par de años me di cuenta de que tenía mala visión en mi ojo izquierdo. Todo estaba un poco borroso. Le dije al doctor de All Blacks Tony Page que estaba empeorando y ahora estamos haciendo algo al respecto", explicó el jugador de 25 años, quien jugó de manera sobresaliente en la victoria de All Blacks sobre Sudáfrica, en el debut en el torneo”.

"El doctor me informó que World Rugby tenía unas gafas que fueron aprobadas. Todos me han apoyado mucho. En términos de visión, es algo muy bueno y ahora sólo es cuestión de acostumbrarse a ellas".

“Obviamente, si mi ojo derecho se va, podría quedar potencialmente ciego. Tengo a mi pequeña hija, ojalá futuros hijos y una familia más grande, así que quiero poder ver. Estoy pensando desde una perspectiva más amplia y tratando de proteger mis ojos”.

Después de extensas pruebas, World Rugby aprobó en mayo el uso de las gafas en todos los niveles de rugby, para permitir que las personas con problemas visuales puedan practicar el deporte.

Aunque Savea será el pionero en la Copa del Mundo, está siguiendo los pasos del jugador italiano Ian McKinley quien, después de perder de vista su ojo izquierdo tras un accidente en pleno partido, fue el primero en usar gafas como estas en un test contra Irlanda en agosto.

Durante la última semana, Savea ha estado probando las gafas en condiciones de calor y humedad en Beppu. "Lo ha hecho bastante bien. Es genial ver a alguien como Ardie poniéndoselas y estando orgulloso de ello", contó el Dr. Page.

Savea no se ve a sí mismo como un modelo a seguir por usar las gafas, pero es consciente de que su decisión puede potencialmente impactar en niños con discapacidad visual y ayudarlos. “Si usar estas gafas los inspira y prueban este deporte, entonces será algo positivo para el rugby", dijo.

El entrenador asistente de los All Blacks, Ian Foster, dijo que el equipo no tenía preocupaciones a largo plazo sobre el deterioro de la vista de Savea y que han estado monitoreando la situación por dos años. "Creo que es genial que Ardie haya estado dispuesto a tomar una decisión para proteger su salud y que siga adelante con ello".

