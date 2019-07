Turf: Mendoza se prepara para un jueves de fiesta

El Hipódromo de Mendoza será sede este jueves de una nueva edición del gran Clásico “Santo Patrono Santiago”. La prueba es la más destacada de la zona Cuyo y además, año a año, suele reunir grandes cantidades de público (en 2018 fueron más de 50.000 personas). La gran popularidad de la contienda la convierte en uno de los eventos deportivos más importantes de la provincia y además ubica al clásico en la elite de las carreras de caballos más convocantes de Argentina (líder por lejos en la zona oeste del país).

Este año la prueba entrega una recompensa de $ 250.000 a su ganador y cuenta con un total de catorce inscriptos. La largada del gran clásico está prevista para las 17 y la jornada en general ofrecerá una programación compuesta por nueve competencias (la primera se larga a las 11 y la entrada es gratuita).

A la hora de realizar un análisis sobre el clásico habrá que aclarar que cuenta con figuras de primer nivel (tanto a nivel de profesionales participantes como de animales). Entre los jockeys que participarán de la gran prueba destacamos las presencias de Juan Carlos Noriega (mejor jinete argentino de la actualidad) y también de Iván Monasterolo (uno de los más ganadores del momento). Además también estará presente la querida Florencia Giménez, quien se subirá a Racconto (un pupilo de Enrique Rivamar).

Una de las grandes figuras de la prueba es Pulpinello (Sixties Icon) recientemente adquirido en la provincia por la tradicional caballeriza La Gran Fortuna. El ahora pupilo de Jorge Stirpa cuenta con una campaña extraordinaria en los máximos (cuatro ganadas sobre catorce disputadas en total). Entre sus mayores hazañas figura el hecho de haber disputado el Gran Premio Nacional (Grupo I-2500 metros) en noviembre de 2017 o haber sido segundo en el Clásico Eduardo Casey (Grupo II-2200 metros) también en esa temporada. En Buenos Aires Pulpinello defendía los colores de la caballeriza La Frontera y está afincado en Mendoza desde hace aproximadamente diez días. Si llega a tomar bien la cancha va a ser muy bravo, de eso no tenemos dudas.

La lista de candidatos continúa con el regular Vio Veces. El ganador de la edición 2019 del Clásico “Vendimia” no desentona nunca. Contrario de ellos siempre realiza buenas actuaciones. En la última reunión venció con lo justo a Seattle Bar demostrando que está hecho para la lucha y las victorias difíciles.

Otro de los grandes protagonistas de la prueba promete ser Atlas Again (también de San Juan). El hijo de Harlan’s Holiday es gran puntero y este año se impuso en el Gran Premio Vicente Dupuy (Grupo III-2400 metros), la prueba más destacada del calendario de La Punta. El tordillo está bajo la batuta de Oscar Rébora, un especialista para este tipo de competencias.

Del resto del lote destacaremos a tres caballos de Mendoza que en previa aparecen con chances de “prenderse” en la definición de la carrera. Nos refererimos a: Correme Vos, Que Vaivén y Pedrint. Los tres cuentan con victorias y actuaciones destacadas realizadas este año y además ya saben lo que es “encarar” este tipo de carreras.

La jornada contará con un total de cinco clásicos. Mendoza se prepara para un jueves de fiesta.

A continuación el detalle del programa:

1ra - Premio "Casino de Mendoza" - 1.200 metros - 11.00

1 Quen of Dubai

2 Lucy Liuu

3 Señora Enamorada

4 La Viuda Negra

5 Lea Power

6 Victoria Prince

7 Recit Thunder

8 Sailor Moon

2da - Premio "Dirección Provincial de Vialidad" - 1.200 metros - 11.40

1 El Carrilero

2 Risa Sky

3 Ozpetek

4 Social Runner

5 Wahkan

6 Bruneti

7 El Daniel

8 Homeromam

9 Bad And Glory

10 Tengo Aguante

3ra - Premio "Unión Trabajadores del Turf y Afines (U.T.T.A.)" - 1.100 metros - 12.20

1 Master Game

2 Radisson Blu

2a Bonifatia

3 Tomi Pleasure

4 Urban Legend

5 Saint Curl

6 Verso Top

7 Halo Mars

8 León Diferente

9 Poniatowka

9a Brujita Lizardi

4ta - Premio "Municipalidad de Junín" - 1.200 metros - 13

1 Wonderful Seat

2 Señor Enamorado

3 Best Soul

4 Animal Instinct

5 Catcher The Way

5a Che Pistero

6 Cazcabel

7 Tranquinal Mix

8 Juguete Argentino

9 Stay Vestido

5ta - Clásico "Independencia" - 1.400 metros - 13.40

1 Barberino

2 Malakain

2a Master Genius

3 Optimist Boy

3a Torontiño

4 Peintre Triomphe

5 Emma County

6 Dr. Catch

6ta - Clásico "169° Aniversario del Departamento de La Paz" - 300 metros - 14.30

1 Tío Vito

2 Complot (ex Cerrilano Six)

3 Manso Amigo

4 Monito (SPC Mascherano Catcher)

7ma - Clásico "Municipalidad de Godoy Cruz" - 1.100 metros - 15.30

1 Forli Day

2 Luciano Sprout

3 Dom Mirsilo

4 Mechanical Inc

5 Be Flexible

6 Derrochona de Oro

7 Behind The Sun

7a Wells Dubai

8 Rubbery

9 Dulce Itatí

10 Anees

11 Juana Donosa

12 Enóloga Sam

8va - Clásico "Santo Patrono Santiago/Copa Canal 9-Televida" - 2.200 metros - 17

1 Mandela Eterno

2 None Like Him

3 Correme Vos

4 Ghost Sound

5 Racconto

6 Atlas Again

7 Qué Vaiven

8 Frío Island

9 Vio Veces

10 Pedrint

11 Mucci Simo

12 Pulpinello

13 Full Throttle

14 En Cuestión

9na - Clásico "Gobierno de Mendoza" - 1.600 metros - 17.50

1 Doral Seattle

2 Seattle Bar

3 Cat's Away

4 Monarca Dan

5 King Ruler

6 Beck's

7 Andre Rieu

8 India Clásica