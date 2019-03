Turf: el Vendimia ingresa en la recta final

El Hipódromo de Mendoza ofrecerá esta semana una de las carreras de caballos de mayor prestigio del turf del interior de nuestro país. El tradicional Clásico “Vendimia” será la prueba central de la jornada a disputarse el próximo domingo. La prueba se disputa sobre 2200 metros y ofrece una recompensa de $ 220.000 a su ganador.

La programación ofrece un total de nueve competencias (entre ellas cuatro clásicos y una cuadrera por demás interesante).

La reunión reunirá, como todos los años, a varios de los mejores exponentes de la zona. Habrá representantes de Mendoza más: San Juan, San Luis, Córdoba y La Pampa. En general son todas carreras numerosas y con importantes niveles de paridad.

El Vendimia (su largada está prevista para las 17 del domingo) cuenta con 20 anotados en total (la prueba tiene dos suplentes). La competencia es sumamente “abierta” aunque se destacan un par de nombres importantes. Uno de ellos es el del sanjuanino Timeless Call, quien debutará en nuestra provincia pero viene de tener una buena performance en el Clásico “Vicente Dupuy” de San Luis donde se clasificó cuarto del ganador Atlas Again. Otro caballo importante de la prueba es Full Throttle, quien justamente viene de clasificarse sexto de Atlas Again en la misma prueba donde participó Timeless Call. Además contará con la ayuda de su compañero de yunta Cat’s Away, un ganador de Grupo II en Buenos Aires que llega dispuesto a hacerse “respetar”. El sanjuanino Vío Veces, segundo en el Dupuy es otra de las cartas importantes de la prueba. Tampoco habrá que “descartar” a los locales Orange Nugget y Valle Eze.

Uno de los condimentos especiales de la jornada será la quinta prueba del día, un clásico de 600 metros para productos de dos años debutantes. Será la primera vez de los animales de la nueva generación en una pista de carreras:

A continuación el detalle del programa:

1ra carrera - Premio: "El Relator Wines" - 1300 metros - 10.30 (Perdedores)

1-Señor Enamorado

2-Bad And Glory

3-(Intérpret Sky

3ª-(Beateous

3b-(Catcher The Wayne

4-Seattle Bar

5-Solo Yo y Tú

6-Amigo Valeroso

7-El Sanjuanino

8-Bruneti

9-Global Art

2da carrera – Premio: "Dirección Provincial de Vialidad" - 1300 metros - 11.10 (Perdedoras)

1-Aguas Turbias

2-Lawal Lef

3-Tidy Máster

4-Reina Ventosa

5-Cavilosa

6-Fugitiva Sam

7-(Gwineth

7ª-(Mundana

8-Victory Leyend

9-Almerares

10-Señora Enamorada

11-Global Guapa

12-Virgen Turca

3ra carrera – Premio: "Hipódromo La Punta" - 1200 metros - 11.50 (Ganadoras de una y dos)

1-My-Ci-Gi

2-Ethic Paella

3-Pitagua

4-Amiga Querida

5-La Mondrian

6-Emper Money

7-Milonga Corralera

8-Evidence Now

9-Qué Más Quieres

10-Bonanova

11-Ultra Civilian

4ta carrera - Premio "Municipalidad de Junín" - 1200 metros - 12.40 (Ganadores de una y dos)

1-Genovesi

2-Tarrabom

3-Cardhu

4-Behind The Sun

5-Animal Instinct

6-Lufke

7-Last Tears

8-Cumple Carson"s

9-Solo Yo y Tu

10-Dance Jump

11-(Diamond Jump

11ª-(World Famous

12-Témpano Sam

5ta carrera – Clásico: "Iniciación/Copa UTTA-OSPAT" - 600 metros - 13.30

1-(Tele Dorada

1ª-(Halo Mate

2.-León Diferente

3-Pasolini

4-Radisson Blue

5-Livenza

6-Sunny Equallity

7-(Urban Legen

7ª-(Spting Ever

8-Seeking Candy

9-Fanny Cat

10-Puro Carisma

6ta carrera – Clásico: "Municipalidad de La Paz" - 300 metros - 14.30

1-Don Cacho

2-Soy Costino

3-Último Cuadrero

4-El Socio

5-Fantasma

7ta carrera - Clásico "Gobierno de Mendoza/Copa Municipalidad de Godo y Cruz" - 1600 metros - 15.30

1-Dulce Itatí

2-Maremoto Inc

3-Little Bon

4-Fantherstone

5-(Oriental Beauty

5ª-(Derrocho Estilo

6-Paul Gachet

7-(Punta Arenas

7ª-(Lunfardo Holiday

8-Correme Vos

9-Bright Crest

10-Enóloga Sam

11-Templo Dan

12-Bobomacho

13-India Clásica

8va carrera - Clásico "Vendimia (Copa Canal 7)" - 2200 metros - 17

1-Héroe Griego

2-Vio Veces

3-Qué Vaivén

4-Cocos Park

5-Gran The Rye

6-(Ex Cía

6ª-(Pete The Tiger

7-Master of Time

8-Timeless Call

9-(Full Throttle

9ª-(Cat's Away

10-Valle Eze

11-Orange Nugget

12-(None Like Him

12ª-(Zamba Van

13-Monarca Dan

14-Optimate

15-Pedrint

Sup 1 Landcruiser

Sup 2 Arrow

9na carrera - Clásico "Reina Nacional de la Vendimia (Señor Gabriel Coria)" - 1100 metros - 18

1-Derrochona de Oro

2-Mechanical Inc

3-Ayn Rand

4-Copador Holiday

5-Brought Forward

6-Rubbery

7-Projimo

8-(Luz Delfina

8ª-(Bauty Perfect

9-Velezina

10-American Win

11-Boreal Key