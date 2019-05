Triunfo de los Ángeles Galaxy de Guillermo

Los Angeles Galaxy, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, venció anoche como visitante a Kansas City por 2 a 0, con un gol del argentino Fabio Álvarez, en un partido por la 14ta. fecha del torneo estadounidense de fútbol (MLS).

El encuentro se jugó en el Children's Mercy Park de Kansas y los tantos del equipo californiano fueron convertidos por Álvarez (ex Talleres, Defensa y Justicia, Sarmiento y Atlético Tucumán) y el sueco Zlatan Ibrahimovic.

Galaxy se ubica ahora en el segundo puesto de la Conferencia Oeste con 28 unidades, a seis del puntero Los Angeles FC, informó SoccerWay.

En el Audi Field de Washington, por la Conferencia Este, DC United igualó 3 a 3 ante Chicago Fire con un gol de Luciano Acosta (ex Boca y Estudiantes).

En el equipo de la capital también jugaron Leonardo Jara (ex Estudiantes y Boca) y Lucas Rodríguez (ex Estudiantes), mientras que en el Fire lo hizo Nicolás Gaitán (ex Boca).

Otros resultados de anoche: Atlanta United 3-Minnesota 0; Montreal 2-Real Salt Lake 1 y Philadelphia 1-Colorado 1.

En la Conferencia Este el puntero es DC United con 26 unidades, seguido por Philadelphia con 25, Montreal con 24 y Atlanta United con 23, mientras que en el Oeste Los Angeles FC posee 34 puntos, ubicándose luego Los Angeles Galaxy con 28, Seattle Sounders con 26 y Houston Dynamo con 23