Triunfo de Argentina XV ante Uruguay

Por la tercera fecha del Americas Rugby Championship, el equipo dirigido por Ignacio Fernández Lobbe venció al seleccionado uruguayo 35-10 y sigue puntero en el torneo. Bavaro (2), Gorrisen, Domínguez y Sbrocco anotaron los tries argentinos. Inciarte marcó la única conquista en la escuadra charrúa.

En un duelo que sirvió de antesala para el choque de Jaguares ante Bulls por la segunda fecha del Personal Super Rugby, el conjunto nacional mantuvo el invicto de cara a los últimos dos partidos ante Canadá y Chile.

“Es un buen triunfo pero quizás nos queda ese sabor amargo del mal segundo tiempo que tuvimos, se cayeron muchas pelotas y no podemos permitirnos este tipo de cuestiones para lo que sigue en el torneo”, afirmó Lautaro Bavaro, capitán de Argentina XV.

“Va a ser muy importante tener una buena recuperación porque el próximo partido se juega el viernes y es por eso que debemos enfocarnos rápidamente en el encuentro con Canadá”, finalizó el jugador formado en Hindú.

Jerónimo Ureta, segunda línea del conjunto local, detalló: “Pudimos remontar un mal segundo tiempo que tuvimos con ese try que anotamos al final, luego de un gran scrum. Tenemos que ir partido a partido, disfrutar la victoria ante Uruguay y luego pensar en Canadá”.

Argentina XV viajará esta tarde a Canadá para disputar la cuarta fecha del Americas Rugby Championship y luego irá a Chile para el cierre del torneo, el sábado 9 de marzo en Santiago.

Síntesis

ARGENTINA XV: 1- Nicolás Solveyra, 2- Axel Zapata, 3- Lucas Favre, 4- Carlos Repetto, 5- Franco Molina, 6- Francisco Gorrissen, 7- Lautaro Bavaro (C), 8- Benito Ortíz de Rozas, 9- Felipe Ezcurra, 10- Domingo Miotti, 11- Julián Domínguez, 12- Lucas Mensa, 13- Agustín Segura, 14- Matías Osadczuk, 15- Martín Elias.

CAMBIOS: ST 4´ Diego Fortuny por Zapata; 10´ Marco Ciccioli por Favre y Jerónimo Ureta por Molina; 15´ Tomás Cubilla por Segura; 20´ Facundo Cordero por MIotti, Javier Díaz por Solveyra y Nicolás Sbrocco por Ortíz de Rozas; 28´ Gregorio del Prete por Ezcurra.

Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

URUGUAY: 1-Facundo Gattas, 2-Germán Kessler, 3-Mario Sagario, 4-Gonzalo Soto Mera, 5-Santiago Piñeyrúa, 6-Juan Manuel Gaminara (c), 7-Leandro Segredo, 8-Juan Manuel Diana, 9-Tomás Inciarte, 10-Juan Manuel Cat, 11-Nicolás Freitas, 12-Agustín Della Corte, 13-Joaquín Prada, 14-Federico Favaro, 15-Juan Manuel Blengio.

CAMBIOS: ST 5´ Juan Pedro Rombys por Sagario; 15´ Santiago Civetta por Piñeyrúa; 18´ Guillermo Pujadas por Juan Rodríguez; 20´ Joaquín Jaunsolo por Gattas; 28´ Ignacio Rodríguez por Inciarte.

Entrenador: Esteban Meneses.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 4¨ Try de Francisco Gorrisen, convertido por Domingo Miotti (ARGXV); 15´ Try de Lautaro Bavaro, convertido por Miotti (ARGCV); 21´ Try de Tomás Inciarte, convertido por Federico Favaro (U); 23´ Try de Julián Domínguez, convertido por Miotti (ARGXV); 30´ Penal de Federico Favaro (U); 34´ Try de Lautaro Bavaro, convertido por Domingo Miotti (ARGXV).

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 37´ Try Nicolás Sbrocco, converitdo por Martín Elías (ARGXV).

Amonestado: ST 25´ Repetto (A)

Estadio: José Amalfitani