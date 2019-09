Tras su auspicioso debut, Uruguay no pudo con Georgia

En el segundo encuentro de ambos equipos en el grupo, Georgia fue superior a Uruguay y con cinco tries anotados consiguió su primera victoria -con punto bonus- en el Mundial de rugby.

Con superioridad de peso y altura en sus forwards, Georgia buscó desde el inicio plantear un partido físico. Llevó al equipo uruguayo a jugar en su territorio y le impuso condiciones de entrada. El equipo del este europeo -realizó 12 cambios respecto del primer encuentro ante Gales- pareció más afianzado y en mejores condiciones físicas que Los Teros.

El dominio territorial y de posesión de la pelota, le permitió a Los Lelos apostar a su herramienta más eficaz del encuentro, el scrum. Esa formación fue la plataforma elegida por los dirigidos por Milton Haig para atacar a la celeste, y desde donde llegaron los primeros tries del partido en su favor. Primero apoyó el wing Alexander Todua, en la bandera izquierda, y luego el octavo Otari Giorgadze, para establecer un parcial de 12-0.

Pero Uruguay, que se veía superado y necesitaba implementar su mejor juego, buscó con inteligencia apostar al juego abierto. Y tras un lineout pasando la mitad de cancha, una buena combinación de los backs le permitió llegar al descuento a los dirigidos por Esteban Meneses. El oportuno try del centro Andrés Vilaseca, estableció el 12-7 con el que se fueron al descanso.

Potencia y efectividad

En el complemento, rápidamente Georgia salió a presionar en busca de estirar las diferencias y, empleando las mismas herramientas que le dieron resultado en la primera parte, no tardó en conseguirlo.

El predominio de los forwards de Los Lelos fue implacable y con un poco más de diez minutos disputados, llegaron al punto bonus y dejaron definido el encuentro. Scrum, pick and go y try del pilar Levan Chilachava. Line, maul y try del hooker Jaba Bregvadze. Todo bajo la inteligente y enérgica conducción del joven medio scrum Lelo, Gela Aprasidzef. Fórmula repetida y contundente 26-7 para los europeos del este.

Uruguay no encontró respuestas en el segundo tiempo y solo pudo hacer lo suficiente para frenar cada ataque punzante de sus rivales. Un nuevo try georgiano, por intermedio de Giorgi Kveseladze -el único conseguido por uno de sus backs- luego de un error defensivo de la celeste, cerró el marcador 33-7 para Georgia.

Los georgianos tomaron desquite del único encuentro entre ambos por mundiales, cuando en el 2003, en Sydney, Los Teros se impusieron 24-12. Es el sexto encuentro entre ambos en el historial, con cuatro triunfos para Los Lelos y dos para los uruguayos.

El próximo encuentro para Georgia será el jueves 3 de octubre, ante Fiji, en el Hanazono Rugby Stadium de Osaka. Por su parte, Uruguay se verá las caras contra Australia, en el Oita Stadium