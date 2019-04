Tras la eliminación, renunció Mohamed

Antonio Mohamed renunció esta noche a su cargo como entrenador de Huracán al cabo de su cuarto ciclo al frente del primer equipo porque, argumentó, siente que hizo "daño", asumió que estos cuatro meses de gestión fueron "un fracaso" y que lo que más le duele es "el insulto del hincha".

#Huracán Así se despidió de su cargo Antonio Mohamed tras la derrota ante Emelec. pic.twitter.com/xXJrm9USVa — El Ojo del Huracán (@ElOjo_Huracan) 24 de abril de 2019

"Voy a hacer un monólogo y ya está", arrancó el "Turco" su último contacto con los periodistas, entre los que estaba Télam, como técnico de Huracán, y lo hizo pidiéndole "disculpas a la dirigencia y al socio. No salió como queríamos. No pude llegar. Las cosas no funcionaron. Buscamos por todos lados y de todas maneras. Por eso renuncio".

"Otra vez me sale todo mal en Huracán. Hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance y salio peor de lo qué pensábamos", indicó Mohamed en referencia a su anterior campaña negativa de 2013, en su tercer ciclo en el club, cuando jugaba en la B Nacional y terminó renunciando luego de una derrota con Brown de Adrogué, también en el Tomas A. Ducó.

"Hoy siento que hicimos daño, porque no conseguimos ningún objetivo. Por eso asumo esto como un fracaso que duele muchísimo. Y que me insulte mi gente duele el doble", remarcó compungido y al borde de las lágrimas.

La última referencia fue para sus dirigidos, y allí mantuvo los "códigos" del fútbol al señalar que los "jugadores dejaron todo. Hasta acá llegamos y solamente me queda decirles gracias a los que confiaron y a los que confiarán en un futuro".

Los números sentenciaron el final del cuarto ciclo del "Turco" Mohamed en el club de sus amores, ya que de 18 partidos ganó apenas dos, empató seis y perdió los 10 restantes, marcando solo 10 goles y recibiendo 25.