Tras el golpe en la cara, Messi no jugará este fin de semana

El crack argentino Lionel Messi todavía arrastra algunas molestias por el duro golpe que sufrió en Old Trafford ante Manchester United y por eso todo indica que mañana no estará en el partido ante el Huesca por La Liga, a pesar de no haber sufrido ninguna lesión.

Ayer el cuerpo médico del Barcelona le realizó los exámenes correspondientes y constató que sólo se trató de un fuerte golpe. Ante esta situación, Ernesto Valverde avisó que "es posible que descanse. Ayer estuve hablando con él, se encuentra bien, pero el golpe fue fuerte, como si le pasara un tráiler por encima. Lo valoraremos".

El partido de mañana no es decisivo para el equipo Culé y por eso el entrenador apelará a la rotación pensando en el partido de vuelta de cuartos de final ante el Manchester United, que se jugará el martes.