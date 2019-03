Tras de sus polémicas declaraciones, Comesaña se fue de Colón

El entrenador uruguayo Julio Comesaña renunció anoche como director técnico de Colón de Santa Fe luego llegar a un acuerdo con la directiva de la institución y dirigir al equipo en sólo cinco cotejos en la actual Superliga.

Comesaña dirigió cinco partidos logrando una victoria, dos empates y dos derrotas, con un 33,33 de eficacia, siendo ese uno del los motivos por los cuales decidió dar un paso al costado, anunciaron los medios de prensa santafesinos.

No obstante, la improductividad no fue la única razón por la cual Comesaña decidió irse ya que el clima no era el adecuado para con él a causa de una serie de declaraciones que efectuó sobre la realidad del equipo.

El presidente de Colón José Vignatti y sus pares de Comisión Directiva se molestaron con Comesaña a causa de que tras la derrota con Talleres de la fecha pasada de la Superliga consideró que los "jugadores tienen miedo de jugar".

A ellos se le sumó que al ser consultado por un medio colombiano le expresaron que había ido a la Argentina "para levantar un muerto como Colón” y ante esa afirmación Comesaña se tentó de risa y acotó "los vuelos a Colombia salen a cada rato”.

Vignatti determinó que Marcelo Goux (quien dirige la quinta división de la entidad) se hará cargo del plantel a la espera del cotejo del sábado próximo, a las 19.20, ante el puntero Racing en Santa Fe.

Pabo Lavallén sería el entrenador que tiene más chances de ser el reemplazante de Comesaña en el cargo.