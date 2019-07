Toto Salvio: "Vengo por todo, por la Libertadores y el campeonato"

Eduardo Salvio habló por primera vez como jugador de Boca Juniors y aseguró que está listo para jugar el partido del miércoles frente a Athletico Paranense. "Ya me venía entrenando, así que estoy preparado y a disposición del técnico", avisó.

El flamante refuerzo del Xeneize destacó que es un "sueño cumplido poder vestir los colores, la camiseta y defender el escudo es una felicidad y un orgullo muy grande. Con mi mamá veníamos a la cancha siempre, cuando era chico junté plata para comprarme una musculosa de Boca original y la usaba hasta para Navidad. Era el fanatismo que sentía en ese momento y que siento".

Además, agregó: "Vengo por todo. Por la Libertadores y el campeonato. Ese es el desafío que me pongo".

Con respecto a las versiones sobre sus recurrentes lesiones, Salvio fue contundente: "Sé las condiciones que tengo, cómo estoy y eso me deja tranquilo. Pueden salir cosas que no me van a afectar. Conozco mi cuerpo y la forma en que trabajo. También mis condiciones".

Por último, Salvio reconoció que Juan Román Riquelme "es mi ídolo de toda la vida, lo dije siempre que tuve la posibilidad, lo fue y lo será", y concluyó revelando que "el deseo de mi mamá siempre fue que yo estuviera acá para cumplir un sueño. Ella me traía siempre a la cancha y por suerte llegué".