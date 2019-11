Torrico reconoció que "es el momento más duro" desde que llegó al Ciclón

Una vez consumada la salida de Juan Antonio Pizzi, Diego Monarriz se hizo cargo de manera interina del primer equipo de San Lorenzo y entre los cambios que realizó para visitar al Rojo se destacó el regreso del mendocino Sebastián Torrico, quien no jugaba desde la vuelta de octavos de final de la Libertadores ante Cerro Porteño, en Paraguay.

Finalizado el encuentro ante Independiente, en el que redondeó una buena actuación y no tuvo responsabilidad en los goles del conjunto local, Torrico reconoció que "éste es el momento más duro desde que estoy en San Lorenzo. Me tocó vivir otras situaciones complicadas, pero ninguna como ésta. Es muy duro porque no es lo que esperábamos".

Es que el Ciclón sufrió su cuarta derrota consecutiva y la sexta en los últimos siete jugados. "Creo que el equipo dejó una buena imagen, pero el resultado es lo que manda en el fútbol. Cuando los resultados no se dan, se ve todo lo malo, pero el grupo está bien", cerró el campeón del Apertura 2005 de la B Nacional con Godoy Cruz Antonio Tomba.