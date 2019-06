Toranzo lamentó su "fría" salida de Huracán

El mediocampista Patricio Toranzo lamentó hoy como se dio su "fría" salida de Huracán luego de la decisión de la dirigencia de no renovarle el contrato que vencía el próximo 30 de junio.

"Fue muy fría mi salida, como si fuera un jugador que pasó un año y no dejó nada. Me voy por la puerta chica", lamentó el "Pato" Toranzo, uno de los referentes del club en los últimos años, quien mañana ya no estará en el plantel que comenzará la pretemporada bajo las órdenes del nuevo entrenador, Juan Pablo Vojvoda.

El volante, de 37 años, tuvo dos ciclos en el "Globo", donde jugó 208 partidos, conquistó la Copa Argentina 2014 y la Supercopa 2014, logró el ascenso en 2014 y fue subcampeón de la Copa Sudamericana y del torneo Clausura 2009.

"Estoy sorprendido. Después del último partido, (el presidente Alejandro) Nadur me había dicho que iba a renovar. Me dio su palabra y cambió. Me quería retirar en Huracán", agregó Toranzo en una entrevista con TyC Sports.

Al igual que Toranzo, la dirigencia decidió no renovar los contratos de Federico Mancinelli, Cristian Chimino y Pablo Álvarez, quienes se suman a las bajas de Iván Rossi y Carlos Auzqui.

Huracán comenzará mañana el nuevo ciclo de Vojvoda, con una práctica en el predio La Quemita, en el barrio porteño de Villa Soldati, de cara a la temporada 2019/20 de la Superliga Argentina de Fútbol.