Tonga se despidió del Mundial con un triunfo sobre Estados Unidos

El objetivo para ambos era finalizar su participación en la Copa del Mundo con un triunfo que evitara la sucesión de derrotas y terminar como el peor ubicado en la zona. Tonga comenzó el encuentro sobre Estados Unidos haciéndose fuerte y dominando las acciones. Los Ikale Tahi mostraron una buena conducción de su pareja de medios y un pack siempre dispuesto a ir hacia adelante, más una clara predisposición para jugar siempre hacia el lado abierto para ganar la línea de ventaja.

Así las cosas, la primera diferencia a favor de Tonga no tardaría en llegar. Y fue tras una jugada de toda la cancha, bien combinada por los backs y los forwards de los isleños, que derivó en un el pick and go que pudo capitalizar el pilar derecho Siegfried Fisiihoi para anotar el primer try del partido.

Las Águilas, que hasta el momento habían gastado sus energías en contener a sus rivales, aparecieron en el partido de la manera más sorprendente. Sin haber atacado prácticamente ni llegado con peligro hacia el ingoal norteamericano, la lesión del capitán Blaine Scully, hizo que ingresara como wing el potente Mike Teo quien se convertiría en la figura del primer tiempo. Un minuto después de haber hecho su presentación, anotó el descuento para Estados Unidos, y menos de cinco minutos después recibió nuevamente solo en el sector derecho de la cancha y anoto su segundo try en su cuenta personal.

Fueron cinco minutos fatales para los tonganos que tuvieron el dominio territorial (69%) y la posesión de la pelota (62%), pero que pagaron cara su desconcentración en ese tramo del encuentro y se fueron al descanso injustamente abajo 12-7. Las Águilas, con poco pero quirúrgicos, tuvieron la eficacia precisa para dar vuelta un juego que se presentaba completamente adverso.

Isleños al ataque

En el segundo tiempo, los dirigidos por Toutai Kefu, presionaron para dar vuelta el marcador y fueron desgastando a los norteamericanos (tuvieron solo tres días de descanso contra una semana de los Ikale Tahi) a quienes les costó afirmarse en la segunda mitad, tal como había sucedido en el primer tiempo. Así fueron construyendo su victoria con paciencia y lentamente.

Primero, con un penal de Sonatane Takulua, dejaron el resultado con una diferencia mínima 10-12. Luego, aprovechando un error en pleno ataque de Las Águilas para que Malietoa Hingano apoyara un lindo try, luego de un veloz contraataque de toda la cancha. Y para coronar un gran cierre en la RWC, el capitán de Tonga Siale Piutau festejó su cumpleaños 34 con un try en lo que fue su último partido internacional. Tonga daba vuelta la historia y se adelantaba 24-12 en el marcador.

Los dirigidos por Garry Gold, presionaron acercarse en el score y lo consiguieron cerca del cierre del partido con un try debajo de los palos, premio al oportunismo y eficacia demostrada en todo el encuentro. Pero Tonga, en el descuento, apoyó el try que le dio la merecida victoria con punto bonus.

El triunfo de Tonga 31-19 cortó una serie de cinco derrotas consecutivas para los isleños y les permitió cerrar el grupo en la cuarta ubicación. Además, estiraron a 9-1 su récord contra los norteamericanos.