Thierry Neuville se quedó con el Rally de la Argentina

🏆 V.I.C.T.O.R.Y in @rallyargentina!!



🥇 11th #WRC win

👉🏼 4th podium this season



Big thanks to the @HMSGOfficial team for the stunning job and massive congrats to our friends @AMikkelsenRally and Anders Jaeger for their🥈position.



🙌🏼 Fantastic weekend! #WRC #TN11 #NG11 pic.twitter.com/0jwHHagQOT